شراكة استثمارية كبرى ورقم خيالي للاستثمار في “رأس الحكمة” بمرسى مطروح

مشروع سياحي ضخم على الساحل الشمالي، إماراتي مصري في قرية تابعة لمحافظة مرسى مطروح، ألا وهي “رأس الحكمة”، حيث تمتد شواطئ رأس الحكمة في الكيلو 170 على طريق الساحل الشمالي الغربي، من شواطئ البحر المتوسط، وحتى الكيلو 220، على مساحة 11.5 مليون متر مربع، ووصفت الحكومة المصرية المشروع بأنه أكبر صفقة استثمار مباشر.

شراكة استثمارية مع شركات كبرى

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري” مصطفى مدبولي” عن أكبر وأضخم صفقة استثمار أجنبية في مصر، وكانت مراسم التوقيع مع دولة الإمارات تحت عنوان شراكة من أجل التنمية، حيث يضع المشروع منطقة رأس الحكمة على خريطة المقاصد السياحية العالمية، وستمنح دولة الإمارات للمشروع مبلغ ضخم وهو 150 مليار دولار، وذلك على مدار المشروع، وضمان لدخول الاستثمارات الأجنبية طول فترة تنفيذ المشروع.

خطوة لجذب الاستثمار الدولاري

ووفقا للصفقة فإن دولة الإمارات ستحول ودائع لها في البنك المركزي المصري بمبلغ 11 مليار دولار إلى الجنيه المصري، للاستفادة منها في المشروع وإسقاطها من الديون المصرية، بحسب ما جاء في موقع سكاي نيوز عربي، واعتبر الاقتصاديون أن هذه الصفقة تعزز سعر الدولار في مصر، وقد ظهرت مؤشرات بانهيار سعر الدولار في السوق السوداء، وانخفاض سعر الذهب، فور الإعلان عن الصفقة، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن مصر ستجني عوائد كبيرة من هذا المشروع، سيسهم في إخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية.