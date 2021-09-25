شخص منتقدًا عمر كمال “النضافة بانت عليك بعد ما كانت هدومك كلها شحم”.. والأخير يرد

دائمًا ما تُوجه انتقادات لمؤدي المهرجانات عمر كمال.

وهذه المرة نشر كمال صورة له من أمام سيارة فخمة له عبر حسابه الشخصي على موقع Facebook الشهير، فعلق عليها أحد متابعيه ” النضافة بانت عليك اهو بعد ما كانت هدومك كلها بنزين وشحم النضافة حلوة”

ليرد عمر كمال عليه ” الزيت والشحم والبنزين اللي وصلوني لكده”

ثم أعاد كمال نشر اسكرين بالتعليق ورده عليه، قائلًا ” حب ما تعمل.. حتى تعمل ما تحب”

لينتقده متابعيه ثانيةً، كاتبًا أحدهم “الشحم والزيت احسن ليك من المجال اللي انته فيه حاليا”، وقائلًا آخر ” أما قصة عبرة بصحيح”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=422948782539813&id=100044740830145

يذكر أن الفنان هاني شاكر قد أصدر قرارا بمنع غناء المطربين على فلاشة أو أي مسجل صوتي، والالتزام بفرقة موسيقية في حفلاتهم الغنائية.

وعلق عمر على ذلك، مؤكدًا احترامه للقرار بعد أن كان يغني بفلاشة، فقال “أحترم قرار النقابة بداية من الخميس القادم. لازم توزيع المهرجانات يختلف عن الطرب لأن خامات المهرجانات الكترونك وأصوات مصطنعة تختلف عن الكمانجا والأدوات الموسيقية كي أستطيع تنفيذها على الهواء، مما يضطرنا للغناء بمساعدة الفلاشة وسأعمل على تقريب النغمات كي تنتج نغمات قريبة من المهرجانات”