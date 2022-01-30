شتاء بامتياز.. أمطار وثلوج ورياح يضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر المتوقعة خلال الأسبوع الجاري حتى نهايته، حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس يكون بار على القاهرة الكبرى وعلى مناطق الوجه البحري وعلى السواحل الغربية، وتكون مائل للبرودة على السواحل الشرقية وعلى محافظات شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فتكون شديدة البرودة على القاهرة الكبرى وعلى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، أنه من المتوقع أن يكون هناك صقيع في الساعات الأخيرة من الليل وفي الساعات الأولى من الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومناطق سيناء، وتتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، مع سقوط رياح على بعض المناطق والذي يزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 -3 درجات مئوية على كافة الأنحاء.

الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون الطقس بدءا من الأحد الثلاثين من يناير حتى الجمعة الرابع من فبراير على النحو التالي:

الأحد 30 يناير: يتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الغربية وعلى شمال الوجه البحري ويكون على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق.