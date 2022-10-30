شبورة ورياح وأمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الغد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات للمواطنين بشأن حالة طقس غدا الاثنين، حيث يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وعلى مناطق الوجه البحري وحار على جنوب اللابد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، كما تتعرض بعض المناطق إلى سقوط أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكاثف للشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وعلى السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الصعيد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وعلى مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

سقوط أمطار خفيفة

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار بنسبة 40% وتكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الوجه البحري، كما تتوقع الأرصاد أن يسود طقس غائم جزئيا على مناطق جنوب سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر وعلى القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وعلى مناطق من محافظات جنوب الصعيد.

طقس القاهرة غدا

وقالت الهيئة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يكون طقس القاهرة غدا مائل للحرارة في ساعات النهار وعلى الوجه البحري ويكون مائل للبرودة في ساعات الليل، كما يتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية في ساعات النهار ومائل للبرودة ليلاـ ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر في ساعات النهار، ولطيفا في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، ويسود طقس حار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد في ساعات النهار ومائل للبرودة ليلا.