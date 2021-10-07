شبورة ورياح متقطعة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لافتين إلى أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقى الأنحاء.

طقس اليوم

وأشاروا إلى تكون شبورة مائية فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .. وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية .. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 22

وادى النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 29 20

بورسعيد 28 23

دمياط 27 22

الزقازيق 30 21

المنصورة 28 20

الاسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 27 21

رفح 27 21

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 29 22

كاترين 27 14

الطور 31 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 30 20

بنى سويف 30 21

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 31 21

قنا 32 22

الأقصر 33 23

أسوان 35 22

ادفو 36 22

أبوسمبل 35 23

الوادى الجديد 33 20

حلايب 30 23

شلاتين 33 23