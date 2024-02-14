شاهد: يحيى الفخراني يتألق كيوتيوبر في مسلسل ‘عتبات البهجة’ لرمضان ٢٠٢٤

الشركة المنتجة لمسلسل “عتبات البهجة”، الذي يُعَدّ بمثابة عودة لـ يحيى الفخراني إلى سباق رمضان 2024، كشفت عن البرومو التشويقي للمسلسل.

في البرومو، ظهر الفخراني بشخصية صانع محتوى “يوتيوبر”، يقدم برنامجًا على السوشيال ميديا بعنوان “عتبات البهجة”، يتحدث فيه عن اللحظات الجميلة في الحياة والذكريات والتفاصيل المرتبطة بالماضي، يُظهر البرومو أن الفخراني يؤدي دور شخص يعيش في الطبقة المتوسطة، ويعيش مع عائلته، في اللقطة الأخيرة، تظهر الشرطة في منزله كأنه مطلوبًا للعدالة.

يعود الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه عام 2021، حيث قدم مسلسل “نجيب زاهي زركش”، ويعتمد مسلسل “عتبات البهجة” على رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ويشاركه في بطولته جومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعلاء مرسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، العمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.