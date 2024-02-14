أخبار مصر

شاهد: يحيى الفخراني يتألق كيوتيوبر في مسلسل ‘عتبات البهجة’ لرمضان ٢٠٢٤

إبراهيم رفعت

الشركة المنتجة لمسلسل “عتبات البهجة”، الذي يُعَدّ بمثابة عودة لـ يحيى الفخراني إلى سباق رمضان 2024، كشفت عن البرومو التشويقي للمسلسل.

في البرومو، ظهر الفخراني بشخصية صانع محتوى “يوتيوبر”، يقدم برنامجًا على السوشيال ميديا بعنوان “عتبات البهجة”، يتحدث فيه عن اللحظات الجميلة في الحياة والذكريات والتفاصيل المرتبطة بالماضي، يُظهر البرومو أن الفخراني يؤدي دور شخص يعيش في الطبقة المتوسطة، ويعيش مع عائلته، في اللقطة الأخيرة، تظهر الشرطة في منزله كأنه مطلوبًا للعدالة.
يعود الفخراني إلى الدراما الرمضانية بعد غيابه عام 2021، حيث قدم مسلسل “نجيب زاهي زركش”، ويعتمد مسلسل “عتبات البهجة” على رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، ويشاركه في بطولته جومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعلاء مرسي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين، العمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of إبراهيم رفعت
إبراهيم رفعت

كاتب حر، حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الإعلام. منذ تخرجي، حصلت على تدريب في عدة قنوات إخبارية وترفيهية، كتبت لدى بعض الصحف الالكترونية المصرية الكبيرة. لدي خبرة أيضاً في مجال الإعلانات. استمتع بكتابة المحتوى ونقل الأخبار بشكل شامل، وهدفي الأسمى هو نقل الأخبار بشكل يعكس جوانبها الكاملة. آمل دائمًا أن تكون مساهماتي قيمة وقد تغير حياة الآخرين بشكل إيجابي.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل