شاهد: مفاجآت مرعبة حدثت لحمادة هلال أثناء تصوير المداح 2

يحصد مسلسل #المداح_2 النجاح باكتساح بين #مسلسلات_رمضان_2022، ويتابعه بشغف قاعدة كبيرة من المشاهدين، الذين ارتبطوا بالمداح منذ الجزء الأول في رمضان الماضي، ويسعون لاستكمال الأحداث التي كانت قد توقفت عندما أخفى صابر كتب السحر القديمة ولم يتخلص منها بدفنها عملا بوصية والده.

ندم صابر على مخالفته وصية والده، وقرر أن يتخلص من المخطوطات، وأن يتوب إلى الله عز وجل.

يحمل الجزء الثاني من المداح اسم “أسطورة الوادي” حيث تصادف صابر العديد من الأمور الغريبة والعجيبة، ويبدأ ظهور “مليكة” الشريرة التي تؤدي دورها “سهر الصايغ”.

مواقف مرعبة يحكيها حمادة هلال

يحكي الفنان #حمادة_هلال عن ظواهر غريبة حدثت معه أثناء تصوير الجزء الثاني من المداح، خارجة عن السيناريو المكتوب، ولا علاقة لها بأحداث المسلسل، على سبيل المثال، وأثناء تصوير بعض المشاهد في مرسى علم كانت تفتح الأبواب وتغلق من تلقاء نفسها مما أثار ذعر العاملين.

التعرض لرياح عاتية في غير موعدها

تعرض أيضا موقع التصوير إلى رياح شديدة غير متوقعة في ذلك الوقت تسببت في حدوث هزة عنيفة للبيت والسرير بداخله، وما كان من المصور إلا أن ترك الكاميرا وانطلق هاربا دون أن ينظر خلفه.

يضيف حمادة هلال إلى أن تلك الظواهر الغريبة وغيرها الكثير سببت له الأرق وعدم القدرة على النوم، وأنه استعان بتشغيل #سورة_البقرة بصوت مرتفع لطرد الخوف واجتلاب النوم.

شخصيات من المداح 1 غابت عن المداح 2

ظهرت في المداح 1 الفنانة #نسرين_طافش في دور إحدى بنات غالب، ولكنها تعاقدت على مسلسل آخر، مما اضطر المخرج أن يبحث عن ممثلة أخرى لتقوم بالدور، ووقع الاختيار على الفنانة “#هبة_مجدي” لتحل مكانها في أداء الدور.

طاقم العمل في المداح 2

شارك الفنان “حمادة هلال” الفنان “#أحمد_عبد العزيز” في الجزء الثاني من المداح ” أسطورة الوادي” ومعهم كل من “هبة مجدي”، “سهر الصايغ”، “#خالد_سرحان”، “#كمال_أبو رية”، “#حنان_سليمان”، “#دنيا_عبد العزيز”،”#هلا_السعيد”، “ولاء الشريف”، “#عفاف_رشاد”، كما يظهر كضيف شرف الفنان “#أحمد_بدير”.

المسلسل من تأليف #أمين_جمال مع #وليد_ابو المجد، ومن إخراج #أحمد_سمير_فرج.

حضور قوي لسهر الصايغ في دور مليكة

يذكر الفنان حمادة هلال بأن دور مليكة كان مرشحا له ممثلة أخرى، ولكن الأمر استقر في النهاية على سهر الصايغ، التي ابدعت في أداء الدور رغم مخاوفها السابقة من صعوبة الدور، إلا ان حمادة هلال أقنعها بقبول الدور الذي أدته ببراعة شهد بها جمهور المشاهدين.

يعرض المسلسل على شاشة إم بي سي مصر.

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https://www.youtube.com/watch?v=7W2oDoW6lck