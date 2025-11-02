شاهد ماذا قال ولي عهد البحرين بعد إفتتاح المتحف الكبير.. صور

حضر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، نيابةً عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وكان في استقباله لدى وصوله الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسى.

تهاني ملك البحرين

وحرص ولى العهد على إيصال تهانى ملك البحرين إلى أخيه الرئيس السيسى، بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، كما أعرب عن تهانيه للرئيس والحكومة والشعب المصري الشقيق بمناسبة افتتاح هذا الصرح التاريخي الشامخ الذي يُقدم للعالم صورة حية عن تاريخ الحضارة المصرية العريقة وإرثها الإنساني الزاخر، وفق بيان سفارة البحرين.

وفي سياق متصل صرح ولى العهد، أن المتحف المصري الكبير يوثق مسيرة الحضارة المصرية، ويُبرز أهمية الثقافة بوصفها ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني وترسيخ قيم الحوار والتفاهم بين الأمم، معرباً عن تقديره لما تبذله جمهورية مصر العربية من جهود رائدة في صون التراث الإنساني المشترك وتعزيز دوره في بناء جسور التواصل بين الشعوب والحضارات.

تصريحات ولي العهد

ونوه ولي العهد إلى المكانة الحضارية والثقافية التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكداً أن مصر عبر التاريخ منارةً للعلم والثقافة والإبداع الإنساني، ومهد للحضارات التي أسهمت في صياغة ملامح التاريخ الإنساني عبر العصور.

وأضاف ولي العهد أن ما تزخر به مصر من إرث حضاري متجذر يمتد لآلاف السنين، وما تحتضنه من معالم أثرية وثقافية فريدة، يجسّد إسهامها الفاعل في مسيرة الإنسانية، ويعبّر عن العمق الحضاري الذي ميزها عبر التاريخ، وجعل منها مركزاً للإشعاع الفكري والثقافي في المنطقة والعالم.

و أكد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية الراسخة والشراكات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وما يربط البلدين من وشائج أخوة وتعاون مستمر يشهد تناميًا وازدهارًا بفضل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية واهتمام من الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.