شاهد.. كاميرا العربية مصر ترصد أمطاراً غزيرة على مناطق بمدينة الإسكندرية

رصدت كاميرا قناة العربية مصر في مقطع فيديو مدته دقيقة كاملة عدد من اللقطات التي ظهرت فيها أمطار غزيرة على محافظة ومدينة الإسكندرية، والتي على أثرها تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة.

أمطار الإسكندرية- المصدر: الفيسبوك

أمطار غزيرة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ بالمحافظة#العربية_مصر pic.twitter.com/t41J6Dgcg1 — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) October 15, 2023

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد كشفت في وقت سابق عن أن آخر صور للأقمار الصناعية توضح تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الماطرة على مناطق متفرقة من محافظتي (الإسكندرية والبحيرة) والتي يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة في أنحاء متفرقة منهما.

وتوقعت الأرصاد اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر بمشيئة الله تعالى، على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع وجود فرص متفاوتة لهطول أمطار خفيفة على الجنوب من الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على أماكن متفرقة، وعلى السواحل الغربية الشمالية وشمال الوجه البحري.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، فقد توقعت الأرصاد درجات الحرارة الآتية: