شاهد بوستر ألبوم عمرو دياب الجديد “أنا غير”

لاشك أن جمور الهضبة عمرو دياب ينتظر بفارغ الصبر، طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “أنا غير”، حيث شارك الهضبة عمرو دياب جمهوره ومتابعيه بصورة للبوستر الجديد لألبوم “أنا غير”، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

بوستر ألبوم عمرو دياب الجديد “أنا غير”

وفي خطوة تشويقية من الهضبة عمرو دياب إلي جمهوره، نشر النجم عبر حسابه على موقع إنستجرام صورة لبوستر جديد لألبومه “أنا غير” مع جملة: “الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب“.

حيث ظهر الهضبة عمرو دياب في الصورة بإطلالة كاجوال شبابية صيفية بـ “تي شيرت” أبيض مطبوع عليه دائرة سوداء، وبنطلون أبيض أيضاً، وإرتدى سلسلة طويلة علي صدره.

الهضبة يطرح أغنيته الجديدة “بحبه” رسمياً عبر قناته على YouTube

كان النجم عمرو دياب طرح أغنيته الجديدة “بحبه” رسمياً عبر قناته على YouTube، أغنية “بحبه” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي إحدى أغاني ألبوم الهضبة الجديد الذي يحمل اسم “أنا غير”.

برومو أغنية الهضبة الجديدة “أنا غير”

وشوق الهضبة عمرو دياب جمهوره قبل أيام لأغنيته “أنا غير” حيث نشر مقطعاً منها عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي للتنويه لقرب موعد طرح البومه الجديد “أنا غير”.

ويتعاون مع الهضبة عمرو دياب في ألبومه الجديد “أنا غير” كل من الشعراء: نادر عبد الله، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومع الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي، وجميع الأغاني التي تم إختيارها من توزيع الموزع الموسيقي أسامة الهندي.

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