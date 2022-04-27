شاهد الفيديو: تأسيس شركة تشغيل محطات شحن كهربائية للسيارات بـ3 محافظات

شاهيناز شوقي

من منطلق اهتمام الدولة باستخدام الطاقة النظيفة والحفاظ على #البيئة، فقد أعلن #مجلس_الوزراء التوسع في إنتاج السيارات والمركبات الكهربائية، مع توفير وسائل تشغيلها.

سيارة كهربائية

سيارات كهربائية

المحتويات
تأسيس شركة مسئولة عن توفير خدمات الشحن الكهربائي
7 شركات لتجارة السيارات تطرح موديلات صديقة للبيئة
طرح موديل #جيلى_جيومترى الكهربائية فى السوق المحلية
شركة الأمل للسيارات تطرح السيارة “#بي_واي_دي” بنهاية عام 2022
المزيد من الماركات العالمية في طريقها للسوق المصرية

تأسيس شركة مسئولة عن توفير خدمات الشحن الكهربائي

وعلى ذلك فقد تمت الموافقة على تأسيس شركة تكون مهمتها تشغيل وإدارة محطات شحن كهربائية، وتقديم الخدمات اللازمة لها في عدد من المحافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ.

وبناء على تلك القرارات فقد تم إلزام الجهات المعنية بتوفير الجراجات العامة، في المحافظات المذكورة، والوحدات المحلية بها، من أجل تخصيص المساحات اللازمة لأماكن الانتظار والشحن، وتجهيزها بالشواحن اللازمة وتشغيلها.

سيارات كهربائية

7 شركات لتجارة السيارات تطرح موديلات صديقة للبيئة

قررت 7 شركات للسيارات طرح مجموعة من الطرازات والموديلات صديقة البيئة، بعضها يعمل بشكل كهربائي كامل، والبعض الآخر “#هايبرد” قابلة للشحن، مع إمكانية تزويدها بالوقود، وهذه الفئات تجد تشجيعا من الدولة.

طرح موديل #جيلى_جيومترى الكهربائية فى السوق المحلية

جيلي جيومتري

أعلن المسئول التنفيذي للعمليات بشركة أبو غالي موتورز اصحاب توكيلات جيلي، ومرسيدس، وسوبارو) عن نية الشركة طرح موديل جيلي جيومتري في السوق المحلي بنهاية العام الحالي 2022.

وأشار تامر قطب إلى أن استحواذ شركة “#أبو_غالي”على السيارة #جيلي سوف يفسح المجال لطرح أعدادا إضافية من السيارات الكهربائية.

ويسعى أبو غالي لعرض السيارة #جيلي_جيومتري بسعر لا يزيد عن 500 ألف جنيه

شركة الأمل للسيارات تطرح السيارة “#بي_واي_دي” بنهاية عام 2022

صرح رئيس مجلس إدارة شركة الأمل للسيارات عمرو سليمان، ووكلاء “بي واي دي” وسيارة لادا في مصر، ان مفاوضات تجري حاليا مع الجانب الصيني صاحب العلامة التجارية من أجل طرح عدد من منتجات الشركة في السوق المصرية بنهاية عام 2022

بي واي دي

المزيد من الماركات العالمية في طريقها للسوق المصرية

وتسعى عدد من الماركات العالمية مجال التواجد في السوق المصرية أمثال #فولكس_فاجن، و#أودي و #جاكوار I-Pace حيث من المنتظر تواجدها في السوق المحلي بنهاية العام.

موضوعات ذات صلة

موعد صرف معاشات شهر مايو 2022

موعد إجازة عيد الفطر 2022

مقدار زكاة الفطر 2022

إلغاء مسحة كورونا للوافدين إلى السعودية

السنيما في بيتك مع منصة المصرية للاتصالات

بوابة مصر الرقمية لإنجاز المصالح الحكومية

سداد فاتورة أبريل 2022

شاهد فيديو عن السيارات الكهربائية

https://www.youtube.com/watch?v=yBSRkK8rZQU

Avatar of شاهيناز شوقي
شاهيناز شوقي

الاسم: شهناز محمد شوقي، من الاسكندرية، جمهورية مصر العربية، خريجة كلية التربية جامعة الاسكندرية، أهوى الموسيقى والأدب والقراءة، أزور المتاحف والمعارض، أهتم بالعمل المجتمعي، عضو مؤسس في حزب الدستور ، عملت كمحررة في عدد من المواقع الإخبارية، وحاليا أعمل في موقع نجوم مصرية، أكتب في السياسة والاقتصاد وأحوال المواطن المصري اليومية، وأقوم بتغطية ما يهمه من أحداث.
أكتب في الفن والرياضة والصحة، أسعى إلى إزالة الانقسامات والتعصب بين الناس، وأحارب التطرف والتدين الكاذب.



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.