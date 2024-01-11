شاهد إعلان فودافون الجديد للمنتخب المصري 2024 بمشاركة محمد صلاح والعديد من الفنانين

أعلنت شركة فودافون منذ قليل عن إعلانها الجديد للمنتخب المصري قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2024 التي تقام في ساحل العاج “كوت دي فوار”، ويأتي الإعلان بفكرة مميزة للغاية، حيث يأتي تحت شعار “يلا نغير الفرجة”، وقد شارك في هذا الإعلان اللاعب محمد صلاح وتريزيجيه وعمر مرموش، وكذلك العديد من الفنانين مثل سليمان عيد وإدوارد وفردوس عبد الحميد.

لقطة من إعلان فودافون الجديد لمنتخب مصر بمشاركة محمد صلاح، المصدر: قناة فودافون مصر على اليوتيوب

إعلان فودافون الجديد

ويمكنكم مشاهدة الإعلان الجديد من خلال المقطع التالي الذي تم نشره على القناة الرسمية لفودافون مصر على اليوتيوب، كما وتم نشره على جميع الحسابات الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي:

وقد لقي الإعلان استحسان المئات من المشاهدين وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من أنه تم نشره منذ قليل، وهذا نظرا لفكرة الإعلان المميزة للغاية.

ويلعب المنتخب المصري أولى مبارياته في دور المجموعات من أمم إفريقيا ضد منتخب موزمبيق وذلك يوم الأحد المقبل 14 يناير 2024، ونتمنى للمنتخب المصري التوفيق بكل تأكيد.