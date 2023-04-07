شاركت فيه وهي مريضة بالسرطان… آخر أعمال الفنانة الراحلة شيرين الطحان

سادة حالة من الحزن في الوسط الإعلامي والفني بعد وداع الفنانة والإعلامية شيرين الطحان التي رحلت عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية فجر اليوم الجمعة وكانت آخر الأعمال الدرامية والفنية التي شاركت فيها شيرين الطحان عام 2017 وكانت حينها مصابة بالمرض الخبيث “السرطان” حيث أنها أكتشفت إصابتها بالسرطان عام 2016.

آخر أعمال الفنانة الراحلة شيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

كان آخر أعمال الفنانة الراحلة شيرين الطحان مسلسل رمضان كريم الجزء الأول والتي شاركت فيه عام 2017 مع مجموعة كبيرة من النجوم بالرغم من إصابتها بالسرطان ولكنها نجحت في تقديم دورها بشكل ناجح جدًا مع النجم سيد رجب، والنجمة روبي، وخلال الساعات الماضية رحلت شيرين الطحان عن عمر يناهز ال 47 عام.

صورة الراحلة شيرين الطحان تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

كانت صورة الفنانة الراحلة شيرين الطحان قد تصدرت كافة الصفحات الرسمية للفنانين والفنانات خاصة مع بداية شهر رمضان المعظم طالبين الدعاء لها بالشفاء العاجل، وبعد وفاتها اعتلى الحزن منصات التواصل الإجتماعي حداد على رحيل الفنانة شيرين الطحان.