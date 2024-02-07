شادي شامل يثير الجدل بسبب ارتدائه “حلق” والجمهور ينتقده

أثار الفنان شادي شامل، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مرتديًا “حلق” في أذنه خلال حضوره العرض الخاص لفيلم “السيستم” الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء بإحدى دور العرض في منطقة التجمع الخامس.

الفنان شادي شامل بالحلق وعلى الجانب الآخر في لقطة من مسلسل العندليب - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

شادي شامل، الذي اشتهر بأداء دور المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، في مسلسل “العندليب” الذي عرض عام 2006، تعرض للانتقادات الشديدة على السوشيال ميديا، حيث سخر منه البعض في التعليقات على الصور بعد تشبهه بالنساء.

فيلم “السيستم” بطولة: أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، ونسرين طافش، وبسنت شوقي، من تأليف: أحمد مصطفى، وإخراج: أحمد البنداري.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب واقعة حدثت له في الماضي.