سيناريوهات تنتظر سعد الصغير قبل نظر طعنه على حكم حبسه 6 أشهر

تفصل محكمة النقض، اليوم الأحد، في الطعن المقدم من المطرب سعد الصغير على الحكم الصادر بحبسه 6 أشهر، بعد إدانته في قضية حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، أثناء تفتيش حقائبه في مطار القاهرة الدولي.

السيناريوهات المحتملة قبل حكم النقض

توجد عدة سيناريوهات قضائية تنتظر الفنان سعد الصغير قبل صدور قرار المحكمة، وتشمل:

تأييد الحكم:

في هذه الحالة يصبح الحكم نهائيًا وباتًا، ويُضاف إلى السجل الجنائي للفنان. تخفيف العقوبة:

قد تُخفف المحكمة الحكم الصادر بحبسه، لكن يظل الحكم مثبتًا في سجله الجنائي. البراءة:

في حال قبول الطعن شكلًا وموضوعًا وإلغاء الحكم، تُزال القضية من سجله الجنائي نهائيًا.

مسار القضية منذ بدايتها

مرت القضية بعدة مراحل قضائية منذ القبض على الفنان وحتى جلسة النقض الحالية:

10 سبتمبر 2024: تم القبض على سعد الصغير في مطار القاهرة بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي .

25 نوفمبر 2024: قضت محكمة الجنايات الابتدائية بسجنه 3 سنوات .

13 فبراير 2025: أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر حبسًا .

11 مارس 2025: خرج الفنان من محبسه بعد انتهاء فترة العقوبة.

خلال الفترة القانونية، قدم دفاعه طعناً أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحبسه.

موقف النيابة العامة

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته على ما أُسند إليه من إحراز جوهري الحشيش والترامادول بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ما الذي ستقرره محكمة النقض اليوم؟

قرار محكمة النقض اليوم سيكون الفصل النهائي في القضية، إذ يمكنها أن: