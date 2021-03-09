سيد خليفة نقيب الزراعيين: يجب الحفاظ على التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على الأراضي الزراعية

بواسطة مهند شرف

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أن رسائل الرئيس السيسي لأهالي الريف بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية واضحة تماماً حيث أنه يجب الحفاظ على التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على الأراضي الزراعية.

سيد خليفة نقيب الزراعيين: يجب الحفاظ على التوازن بين احتياجات المواطنين والحفاظ على الأراضي الزراعية 1 9/3/2021 - 8:58 م

وأضاف الدكتور سيد خليفة أن الرئيس السيسي كان يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية منذ عام 2014 ولما تمثله من أزمة حقيقة في حالة الاستمرار على هذا الوضع، مشيراً إلى أن البلاد تشهد نهضة زراعية حديثة لم تشهدها منذ قديم الزمان.

واكد نقيب الزراعيين أنه في حال استمرار التعدي على الأراضي الزراعية سيلحق ذلك الضرر بالمواطنين، حيث أن تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية عالية جداً لذلك يجب الحفاظ على الرقعة الزراعية.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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