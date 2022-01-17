بالفيديو.. سيدة مغاغة تكشف “الحقيقة الكاملة”: كان في حد بيمليني والمحامية التي تحدّثت لا تمثلني

ظهرت الدكتورة فاطمة صفوت التي عُرِفت باسم “سيدة مغاغة” في بث مباشر عبر صفختها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “الحقيقة الكاملة” لما حدث معها في قسم الشرطة والنيابة العامة بعد أن تفاعلت قضيتها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الفيديو الشهير من داخل قسم شرطة مغاغة في محافظة المنيا.

المحامية التي تحدثت باسمي لا تمثلني

ونفت الدكتورة فاطمة صفوت ما أشيع سابقاً عن وجود محامية ترافعت عنها في قسم شرطة مغاغة والنيابة العامة، وأكدت “سيدة مغاغة” أنها تحدثت مع المحامية المذكورة لتُخبرها بالواقعة وتطلُب منها القدوم إلى قسم شرطة مغاغة إلا أن المحامية رفضت ذلك في البداية، قبل أن تأتي “علشان تاخد لقطة وتتصور”، حسب وصفها.مؤكدة أن المحامية لا تمثلها على الإطلاق ولا يحق لها أن تتحدث باسمها.

كان في “حد بيمليني أقول أي وأشكر مين”

كما كشفت الدكتورة فاطمة صفوت أن أحد الأشخاص من عائلة زوجها كان يُملي عليها ما يجب أن تتحدث به والأشخاص الذين يجب أن تشكرهم خلال البث المباشر الذي قامت به من أمام النيابة العامة بعد الصلح بين الطرفين،

بينما جددت التأكيد أنها لم تتعرض لأي إساءة من أي نوع من قبل أفراد قسم شرطة مغاغة والنيابة العامة وقدمت الشكر والاعتذار لكل من وقف إلى جانبها وناصر قضيتها منتقدةً كُل من أساء لها وسخر منها حسب وصفها.

وكانت الدكتورة فاطمة صفوت المعروفة باسم سيدة مغاغة قد خرجت في فيديو بث مباشر من داخل قسم شرطة مغاغة بعد أن تعرضت للعنف الأسري لتطالب الجهات العليا بالتدخل قبل أن تخرج في فيديوهات أخرى تتحدث عن الصلح الذي تم بين الطرفين بعد تحقيقات النيابة العامة وتؤكد أنها تعرضت لكثير من المضايقات بعد الصلح ومنعت من الدخول إلى شقتها قبل أن يقوم بعض الأشخاص بالتدخل وتمكينها من الدخول إلى الشقة.