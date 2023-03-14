سوسن بدر عن باسم سمرة مكسب على المستوى الفني والإنساني

خلال تصريحاتها لبرنامج عرب وود الذي يعرض عبر مجموعة قنوات روتانا، تحدثت الممثلة سوسن بدر عن علاقتها بالممثل باسم سمرة، حيث أنها تشترك معه في مسلسل بابا المجال والذي سوف يعرض خلال موسم العرض الرمضاني، وكانت قدر قالت في تصريحاتها أن باسم سمرة يعتبر مكسب على المستوى الفني والمستوى الإنساني، كما عبرت عن سعادتها بالأعمال التي تشترك معه فيها.

وكانت سوسن بدر قد عبرت عن رأيها في ذلك بعد أن قام باسم سمرة بتقبيل يدها في مقابلة صحفية لبرنامج عرب وود تعبيراً عن تقديره لها ولفنها، كما قال لها ” أنا بحترمك أوي، وبحبك أوي بجد ، ست الكل دي أستاذتي”، لترد عليه سوسن بدر قائلة أن تشرفت بالعمل معه فهو مكسب على المستوى الإنساني والفني والشخصي، وتكون سعيدة في كل عمل معه.

هذا ويذكر أن سوسن بدر وباسم سمرة سوف يشتركان مع مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية زين في مسلسل بابا المجال والذي سوف يعرض خلال موسم العرض الرمضاني هذا العام، كما يضم العمل عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم محمد رضوان في شخصية رجب الخانكة، وسهر الصايغ، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي درامي ويتناول الحارة المصرية وعادات وتقاليد المصريين.