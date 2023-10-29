تحقق (سوديك) نموًا قويًا في أرباحها خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 50 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 212 مليون جنيه (حوالي 6.9 مليون دولار) وفقًا للبيان الصادر عن الشركة ونشرته البورصة يوم الأحد.

سوديك العقارية المصرية تحقق زيادة بنسبة 50% في أرباحها الصافية خلال الربع الثالث

وقد تجاوزت إيرادات الشركة في الربع المنتهي في 30 سبتمبر مستوى العام السابق بنسبة 7 بالمئة، حيث بلغت حوالي 2.1 مليار جنيه.

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام فقد ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 26 بالمئة لتصل إلى 548 مليون جنيه في حين بلغت إيرادات النشاط حوالي 5 مليارات جنيه بزيادة 7 بالمئة.

وقد أعلنت الشركة أيضًا أن إجمالي المبيعات التي تم التعاقد عليها ارتفع إلى 19.8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة سنوية تبلغ 67 بالمئة.

وتلاحظ الشركة تراجعًا في نسبة إلغاءات المبيعات حيث انخفضت إلى 5 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنةً بنسبة 8 بالمئة في نفس الفترة من العام 2022.

وقد أعرب أيمن عامر المدير العام لشركة سوديك في البيان الصادر عن الشركة عن أهمية تحقيق التوازن بين نمو المبيعات والحفاظ على ربحية المشاريع من خلال استراتيجيات دقيقة للتسعير والطروحات في جميع المشروعات خلال عام 2023.

وتُعد سوديك واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر حيث تمتلكها تحالف (الدار العقارية القابضة إيه دي كيو) بنسبة 85 بالمئة وتمتلكها (إكويتي القابضة) بنسبة 5 بالمئة وتتداول باقي الأسهم في البورصة المصرية.