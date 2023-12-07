سهير المرشدي تعلن مفاجأة حول صحة الزعيم عادل إمام

فجرت الفنانة القديرة سهير المرشدي، مفاجأة حول صحة النجم الكبير عادل إمام، وذلك أثناء مشاركتها في جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد الماضي إثر حادث سير أليم.

عادل إمام وسهير المرشدي - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقالت سهير المرشدي، في تصريحات صحفية أن حالة الزعيم عادل إمام جيدة، وأنه ربما سنراه بقوة في رمضان 2024، معلقة: “صحته زي الفل.. وممكن نشوفه قريب ع الشاشة”.

كما كشفت سهير المرشدي، والدة الفنانة المتألقة حنان مطاوع، أنها كانت تتواصل مع الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، مشيدة بمسؤوليته وتفانيه في قضايا وطنه. وأشارت إلى أنها كانت تتحدث معه عن الوضع في غزة وكيف يمكن للشعر أن يدعمنا.

وفيما يتعلق بوفاة الفنان أشرف عبد الغفور، قالت الفنانة سهير المرشدي: “نحن نقبل بمشيئة الله ونتمنى أن يمر شهر ديسمبر على خير، ونحن سنذهب كما جئنا. رحمة الله على الأحياء والأموات”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سهير المرشدي، كان مسلسل “ضرب نار” الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو المسلسل الذي قام ببطولته: ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول قصة حب تنشأ بين جابر الذي يسافر من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن الثأر، ومهرة التي تربي شقيقيها بمثابة المرأة المكافحة.