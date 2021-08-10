سميحة أيوب توضح حقيقة مرورها بأزمة صحية: جرح بسيط

علقت سيدة المسرح العربي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، على الأنباء التي تم تداولها في الساعات الأخيرة الماضية حول مرورها بأزمة صحية ودخولها المستشفى، نافية ذلك ومؤكدة أنها بخير.

وأضافت سميحة أيوب، أنها تتواجد حاليًا في منزلها ولا صحة لما تم نشره، حيث أنها أصيبت بجرح بسيط في يدها ولا تعرف من نشر خبر جعل جميع المواقع الإخبارية تبالغ هذه المبالغة في تناولها للواقعة.

الجدير بالذكر أن الفنانة القديرة سميحة أيوب، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “الطاووس” وهو المسلسل الذي أثار ضجة كبيرة بسبب تناوله قضية تشبه قضية “فتاة فيرمونت”.

مسلسل “الطاووس” بطولة: جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وهالة فاخر، وأحمد فؤاد سليم، وخالد عليش، ودانا حمدان، من تأليف: محمد ناير، وكريم الدليل، وإخراج: رؤوف عبد العزيز.

سميحة أيوب، تعتبر صاحبة ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية بعد أمينة رزق، ولدت في حي شبرا بالقاهرة في 8 مارس 1932، بدأت مسيرتها الفنية وهي في الخامسة عشر من عمرها من خلال فيلم “المتشردة” الذي عرض عام 1947، لتتوالى بعدها أعمالها في السينما والتليفزيون والمسرح الذي قدمت على خشبته حوالي 170 مسرحية.