سمية الخشاب تطالب الرجال بارتداء مايوه شرعي: لبسكم الخليع بيستفزنا

في رسالة غريبة من نوعها، طالبت الفنانة سمية الخشاب، الرجال بارتداء المايوه الشرعي، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

حيث قالت سمية الخشاب، في تغريدتها أن أي شخص يضع ملابس النساء مبرر للتحرش، فعليه أن يرتدي مايوه شرعي أثناء السباحة في البحر، لأن ملابس الرجال الخليعة قد تستفز النساء، وتبيح التحرش بالرجال.

اي حد بيحط مبرر للتحرش انه اللبس السبب عايزاك يا جميل انت وهو تلبسوا مايوه شرعي وانتوا نازلين البحر فالساحل عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) August 9, 2021

وواصلت سمية الخشاب، إثارة الجدل حولها من جديد بتغريدتها الغريبة، بعد أن تصدرت التريند منذ أيام قليلة بسبب جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، والتي ارتدت فيها “روب استحمام” وقالت أنها مجرد دعاية لماركة “فيرساتشي” العالمية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مسلسل “موسى” الذي عرض في رمضان الماضي، وشهد التعاون الأول بينها وبين النجم محمد رمضان، وقدمت من خلاله دور “المعلمة حلاوتهم” التي قدمته بشكل مميز نال إعجاب جمهورها.

مسلسل “موسى” بطولة: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وهبة مجدي، وصبري فواز، وتارا عماد، وضياء عبد الخالق، وحمدي الوزير، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: محمد سلامة.