سمية الخشاب تطالب الرجال بارتداء مايوه شرعي: لبسكم الخليع بيستفزنا

بواسطة أسامة مقلد

في رسالة غريبة من نوعها، طالبت الفنانة سمية الخشاب، الرجال بارتداء المايوه الشرعي، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.

سمية الخشاب

حيث قالت سمية الخشاب، في تغريدتها أن أي شخص يضع ملابس النساء مبرر للتحرش، فعليه أن يرتدي مايوه شرعي أثناء السباحة في البحر، لأن ملابس الرجال الخليعة قد تستفز النساء، وتبيح التحرش بالرجال.

وواصلت سمية الخشاب، إثارة الجدل حولها من جديد بتغريدتها الغريبة، بعد أن تصدرت التريند منذ أيام قليلة بسبب جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، والتي ارتدت فيها “روب استحمام” وقالت أنها مجرد دعاية لماركة “فيرساتشي” العالمية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مسلسل “موسى” الذي عرض في رمضان الماضي، وشهد التعاون الأول بينها وبين النجم محمد رمضان، وقدمت من خلاله دور “المعلمة حلاوتهم” التي قدمته بشكل مميز نال إعجاب جمهورها.

مسلسل “موسى” بطولة: محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وسيد رجب، وهبة مجدي، وصبري فواز، وتارا عماد، وضياء عبد الخالق، وحمدي الوزير، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: محمد سلامة.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.