سما المصري تسجد لله شكرًا بعد براءتها في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور

في أول رد فعل لها على قرار المحكمة الاقتصادية ببراءتها في اتهامها بسب وقذف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، سجدت الفنانة الاستعراضية سما المصري، لله شكرًا وفقًا لما أعلن عنه محاميه أشرف ناجي.

وقال ناجي، أن موكلته سجدت لله شكرًا بعد الحصول على حكم البراءة مشيرًا إلى أنها تغيرت كثيرًا إلى الأفضل، بسبب المحنة التي تمر بها حاليًا.

وقضت المحكمة الاقتصادية ببراءة سما المصري، بعد تغريمها 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في وقت سابق.

يذكر أن سما المصري، ألقي القبض عليها في أوائل العام الماضي، بعد نشرها صور وفيديوهات فاضحة وتمت إحالتها للتحقيق إيداعها في سجن النساء بالقناطر الخيرية، على ذمة عدد من القضايا.

سما المصري، واسمها الحقيقي: سامية أحمد عطية عبدالرحمن حداقة، هي ممثلة وراقصة استعراضية ولدت في 8 فبراير 1978 حصلت على على ليسانس آداب وتربية قسم لغة إنجليزية من جامعة الزقازيق، قبل أن تعمل كمذيعة بقناة المحور ثم اتجاهها للفن، من خلال مشاركتها بالرقص في الحفلات والظهور في الكليبات وعدد من الأفلام السينمائية.