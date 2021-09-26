سما المصري تسجد لله شكرًا بعد براءتها في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور

بواسطة أسامة مقلد

في أول رد فعل لها على قرار المحكمة الاقتصادية ببراءتها في اتهامها بسب وقذف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، سجدت الفنانة الاستعراضية سما المصري، لله شكرًا وفقًا لما أعلن عنه محاميه أشرف ناجي.

سما المصري تسجد لله شكرًا بعد براءتها في اتهامها بسب وقذف مرتضى منصور

وقال ناجي، أن موكلته سجدت لله شكرًا بعد الحصول على حكم البراءة مشيرًا إلى أنها تغيرت كثيرًا إلى الأفضل، بسبب المحنة التي تمر بها حاليًا.

وقضت المحكمة الاقتصادية ببراءة سما المصري، بعد تغريمها 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في وقت سابق.

يذكر أن سما المصري، ألقي القبض عليها في أوائل العام الماضي، بعد نشرها صور وفيديوهات فاضحة وتمت إحالتها للتحقيق إيداعها في سجن النساء بالقناطر الخيرية، على ذمة عدد من القضايا.

سما المصري، واسمها الحقيقي: سامية أحمد عطية عبدالرحمن حداقة، هي ممثلة وراقصة استعراضية ولدت في 8 فبراير 1978 حصلت على على ليسانس آداب وتربية قسم لغة إنجليزية من جامعة الزقازيق، قبل أن تعمل كمذيعة بقناة المحور ثم اتجاهها للفن، من خلال مشاركتها بالرقص في الحفلات والظهور في الكليبات وعدد من الأفلام السينمائية.



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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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