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تحديث.. حجز تذاكر القطارات سكك حديد مصر خلال عيد الأضحي المبارك على الانترنت اونلاين توقيت و مواعيد القطارات والاسعار وروابط تحميل التطبيق وأسعار تذاكر القطارات

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
تحديث.. حجز تذاكر القطارات سكك حديد مصر خلال عيد الأضحي المبارك على الانترنت اونلاين توقيت و مواعيد القطارات والاسعار وروابط تحميل التطبيق وأسعار تذاكر القطارات
سكك حديد مصر حجز تذاكر القطارات

سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات، اعتاد عدد كبير من الأشخاص السفر والتنقل داخل كافة محافظات مصر بأكثر من طريقة والتى تسهل له عملية التنقل سواء من خلال الطائرات وأيضا القطارات والسيارات، وغيرها من وسائل التنقلات ولكن يوجد عدد كبير من المشاكل التى تقابل المواطنين ومن أهمها ارتفاع التكلفة، فنجد دائما ان التنقل بالطيران الداخلي أكثر وسائل التقل راحة ولكن مرتفع الثمن، ويليه فى وسائل الراحة والأمان القطارات، والذي يتم الإقبال عليها بصورة كبيرة وخصوصا” بين المصريين المنتقلين بصورة دورية فى الذهاب والعودة من الأعمال حيث اعتاد هؤلاء على حجز تذاكر القطارات بصورة دورية نظرا لسهولة التنقل وعنصر الأمان وأيضا انخفاض التكلفة بعض الشيء.

خدمة حجز تذاكر القطارات

ومع المتابعة المستمرة عن خدمة حجز تذاكر القطارات وعن مواعيد القطارات لكافة محافظات مصر سواء للوجه البحري والوجه القبلي وصعيد مصر، نجد دائما من يبحث باستمرار عن كيفية الحجز من خلال المنزل خشية فى الحصول على الوقت الكافي للذهاب الى محطة القطارات لحجز

مواعيد قطارات القاهرة مطروح

ـ تشمل قطار مكيف رقم 939 يقوم من القاهرة 05.45 ويصل مطروح 13.30.

ـ تشمل قطار نوم 773 يقوم من القاهرة 23.00 ويصل مطروح 06.20.

ـ تشمل قطار مكيف رقم 943 يقوم من القاهرة 01.15 ويصل مطروح 17.15.

ـ تشمل قطار نوم رقم 775 يقوم من القاهرة 05.00 ويصل مطروح 22.00.

ـ تشمل قطار مكيف رقم 940 يقوم من مطروح 13.30 ويصل القاهرة 05.45.

ـ تشمل قطار نوم رقم 772 يقوم من مطروح 06.20 ويصل القاهرة 23.00.

ـ تشمل قطار مكيف رقم 942 يقوم من مطروح 17.15 ويصل القاهرة 01.15.

ـ تشمل قطار نوم رقم 774 يقوم من مطروح 22.00 ويصل القاهرة 05.00.

تحديث اليوم

فى إطار سعى شركة سكك حديد مصر حول تلبية رغبات المواطنين وضبط مواعيد القطارات ومعرفة الموطن عن مدى التاخيرات ، عدد ساعات التشغيل وأيضا سهولة حجز التذاكر من الشركة ، وفى نفس السياق أعلنت شركة سكك حديد مصر عن كافة التوقعات لتاخير القطارات اليوم على بعض خطوط الهئية نظر لاعمال التجديد والصيانة الدورية وهى كالتالي

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

–  القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة

– أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٠ دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

تحديث اليوم 

ما مواعيد القطارات الإضافية المكيفة؟

مواعيدها كالتالى:

  • ـ قطار رقم 1934 يقوم من القاهرة الساعة 20.15 ويصل أسوان 08.50.
  • ـ قطار رقم 1935 يقوم من أسوان 13.30 ويصل القاهرة 02.10.
  • ـ قطار رقم 1936 يقوم من القاهرة 23.15 ويصل أسوان 12.00.
  • ـ قطار رقم 1937 يقوم من أسوان 19.30 ويصل القاهرة 07.55.
  • ـ قطار رقم 1939 يقوم برحلة واحدة فقط من أسوان إلى القاهرة يوم 8 أغسطس حيث يقوم من أسوان الساعة 21.40 ويصل القاهرة 10.30.
  • ـ قطار رقم 1938 يقوم برحلة واحدة من القاهرة إلى أسوان يوم 9 أغسطس حيث يقوم من القاهرة 18.50 ويصل اسوان 07.20.
  • ـ قطار رقم 1940 يقوم برحلة واحدة فقط من الإسكندرية إلى أسوان يوم 7 أغسطس حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 21.45 ويصل أسوان 13.35.
  • ـ قطار رقم 1941 يقوم برحلة واحدة فقط من أسوان إلى الإسكندرية يوم 15 أغسطس حيث يقوم من أسوان 21.40 ويصل الإسكندرية 13.20.

تحديث اليوم

خلال المتابعة المستمرة والتى أعلنتها هيئة السكك الحديديةعن الفترة الحالية واستعدادت المصحلة عن رفع حالة الطواريء بمناسة عيد الأضحي المبارك والاعلان عن الجدول التشغيلى التزامني مع تلك الفترة والتى يبداء من اليوم وعن المقاعد الشاغرة لدى القطارات والتى يمكنك الحجز خلال الفترة القادمة والتى تبداء من الاسبوع الاول من شهر أغسطس القادم

تحديث اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد بدء تقديم خدمات جديدة لكل المواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية تتمثل فى حجز تذاكر القطارات بماكينات TVM ذاتية وأليه بنظام الفيزا كارت فى الأماكن العامة والنوادى.

تحديث اليوم

خلال متابعة أخر التطورات داخل هئية سكك حديد مصر والخدمات التى تقدمه الهئية لكافة المواطنين سواء حجز تذاكر القطارات اونلاين او من خلال رفع مستوي الخدمة داخل القطارات ، وتسهيل من رئيس الهئية حيث طرح مقاعد فطارات التى تسير خلال بداية الشهر المقبل يونيو والتى توفق الثامن والعشرين من شهر رمضان المعظم ضم نجدول التشغيل العادي وتطرح أيضا باقى المقاعد حتى نهاية شهر رمضان لراغب الحجز لسهول وتيسر على المواطنين والمسافرين عبر سكك حديد مصر

تحديث اليوم

كما أكدت رئيس الهيئة أن كافة التعديلات التى سوف تتم من خلال الهئية يتم طرحها على النحو التالي والتى تستمر لمدة شهر

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وتعديل مواعيد القطارات سكك حديد مصر خلال شهر رمضان الكريم

وخلال التصريحات التى أدلى بها المتحدث الرسمي باسم سكك حديد مصر عن التعديلات التى تظهر على مواعيد القطارارت فى الوجهين البحري والقبلي لتناسب مواعيد شهر رمضان الكريم، وذلك للمساهمة فى مساعدة المواطنين من شتأ أنحاء الجمهورية خلال المواعيد الرسمية وقد تغيرات عدد من المواعيد والتى جاءت على النحو التالي

وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان، أن التعديلات تشمل:
– قيام قطار 1915 سياحى القاهرة / المنصورة الساعة 15.10 بدلاً من الساعة 17.00
– قيام قطار 925 مكيف القاهرة  / الإسكندرية الساعة 17.00 بدلاً من الساعة 17.10
– قيام قطار 927 مكيف القاهرة  / الإسكندرية الساعة 20.0 بدلاً من الساعة 19.00
– قيام قطار 959 سياحى القاهرة  / الإسماعيلية الساعة 17.10 بدلاً من الساعة 17.45
– قيام قطار 926 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 19.45 بدلاً من الساعة 19.00
– قيام قطار 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00

تحديث اليوم وتشغيل ماينة tvm

خلال التحديثات والتطورات التى تقوم بها وزارة النقل بسكك حديثد مصر فى بيان صحفى حول طريقة جديد لبدء تشغيل أول ماينة tvm لحجز تذار القطارات بالنوادى والامان العامة وذلك وفقة للخطة فى موابة التطور التنولوجى لخدمات حجز تذاكر عن ماينات الحجز الذاتى لجميع قطارارت الميفة للوجهين القبلى والبحري بنظام الفيزا ارت وارت الهئية المدفعو مقدما

كما وفرة الهئية هذا الكارت بجميع مكاتب الاشتراكات على مستوى الجمهورية وكما يتيح ذلك التعامل به على جميع شبابيك التذاكر والماكينات الذاتية

تحديث أسعار تذاكر القطارات الدرجة الاولى والثانية

 

تحديث اليوم

جاءت عدد من التصريحات التى أعلنت عنها سكك حديد مصر خلال الساعات الماضية وسط تعديل وتحسين مستوى الخدمة عن الفترة التى من المتوقع ان يتم تأخير القطارات على بعض الخطوط نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك الحديدة وتحديث نظام الإشارات والتى تم العمل عليه منذ تولي الفريق كامل الوزير

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية
متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٠ دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-
– القاهرة / أسيوط لمدة ٣٠ دقيقة
– أسيوط / أسوان لمدة ٣٠ دقيقة
ثالثًا: خط بنها / بورسعيد
متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٣٥ دقيقة
رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط
متوسط تأخيرات القطارات لمدة ٢٠ دقيقة

تحديث اليوم وعن موعد القطارات أيام العطلة والاجازات

حيث حدد سكك حديد مصر خلال التصريحات التى أدلى بها رئيس الهئية حول مواعيد القطارات فى أيام الإجازة ، بأن كافة القطاعات تعمل بشكل دوري وبطاقة كاملة لمواجهة توافد المواطنين، وأيضا أفاد عن استعداد الهيئة للتعامل بشكل فورى مع التقلبات الجوية وحالة الطقس المتغيرة وهطول الامطار من فرض حالات الطواري على مستوى الجمهورية

كما أكد أشرف رسلان بأن هنالك فريق طواري لاستقبال أى شكاوي من المواطنين أو من عمليات التشغيل بكافة المحطات على مدار ال 24 ساعة لمتابعة  القطارات والركاب.

تحديث اليوم مواعيد القطارات

من القاهرة الى سوهاج والعكس

عدد النتائج: 15
رقم القطارنوع القطارمنإلىتاريخ القياموقت القيامتاريخ الوصولوقت الوصولالدرجةالسعر
1902
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
سوهاج
14/01/2019
12:15ص
14/01/2019
06:40ص
أولى مكيفة
90.48
934
خدمة خاصة
القاهره
سوهاج
14/01/2019
01:00ص
14/01/2019
07:40ص
أولى مكيفة
161.2
980
خدمة خاصة
القاهره
سوهاج
14/01/2019
08:00ص
14/01/2019
02:45م
أولى مكيفة
161.2
982
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
سوهاج
14/01/2019
12:00م
14/01/2019
06:55م
أولى مكيفة
90.48
986
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
سوهاج
14/01/2019
01:00م
14/01/2019
07:50م
أولى مكيفة
90.48

من القاهرة للاسكندرية

السعر
903
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
الاسكندريه
13/01/2019
06:00ص
13/01/2019
09:20ص
أولى مكيفة
53.04
905
خدمة خاصة
القاهره
الاسكندريه
13/01/2019
08:00ص
13/01/2019
10:25ص
أولى مكيفة
104
901
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
الاسكندريه
13/01/2019
08:10ص
13/01/2019
11:10ص
أولى مكيفة
53.04
909
خاص شمال مكيف (توربيني)
القاهره
الاسكندريه
13/01/2019
09:00ص
13/01/2019
11:45ص
أولى مكيفة
72.8
911
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
الاسكندريه
13/01/2019
10:00ص
13/01/2019
01:00م
أولى مكيفة
53.04

 

 

 

كما أعلنت الحساب الخاص بهئية سكك حديد مصر من خلال شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر عن كيفية أنشاء حساب عبر الموقع الرسمي لسهولة التواصل وحجز تذاكر القطار للوجهه البحري والوجه القبلي يمكن المتابعة الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية عبر وسائل التواصل الاجتماعى الفيس بوك 

تحديث اليوم

رئيس هيئة السكك الحديد يوضح مزايا “أبلكيشن” حجز تذاكر القطارات وكيفية الحجز عبر الموبايل

وتفاصيل كافة مواعيد القطارات من خلال الهئية العامة لسكك حديد مصر والمتجهة بكافة أنحاء الجمهورية على الوجه البحرى والوجه القبلى، والتى تتيح تلك الخدمة لمعرفة مواعيد القطارات قبل السفر تيسيرا” وتسهيلا” على كافة المواطنين كما يمكنك عزيز المواطن الحجز من خلال الشبكة الالكترونية كما تم ذكره من قبل

من78 ـ 81 طنطا ـ الزقازيق

من49 ـ 58 بلبيس

من 114 ـ 115 المرج

من 99 ـ 107مطروح ورشيد

من 83ـ 98 قلين

من 74 ـ 77 ـ 81 بنها منوف غمر محلة روح

من 59 ـ 73 المطرية ـ ابو كبير ـ منوف

من 25 ـ 48 بورسعيد ودمياط

من 10 ـ 24 الاسكندرية

ايتاى من 108 ـ 113

قبلي من 29ـ36

قبلي من 8 ـــ 16

قبلي من 37 ـ 41

قبلي من17ـ28

 

 

 

تحديث اليوم

خلال التصريحات التى أدلى بها رئيس السكك الحديدية المهندس أِرف رسلان خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج الحدث اليوم حول تعديل بعض مواعيد القطارات استعدادا للعام الدراسى الجديد والتى من المقرر العمل بها بداية الاسبوع المقبل ليتم تعديل نحو 28 قطار على النحو التالى

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على مواصلة المعرفة والحجز من خلال الموقع الرسمي لسكك حديد مصر والذي يمكنك الحجز من خلاله بكل سهولة من خلال الانترنت قبل السفر ب 48 ساعة وانت فى المنزل

مواعيد القطارات

 

تحديث اليوم

وخلال الساعات الماضية ومع انتشار أخبار حول فرض روسم جديدة على كراتين الركاب والتي يتم اصطحابها معهم داخل القطارات ، حيث اشارة أشرف رسلان رئيس هيئة سكك حديد مصر أن الرسوم يتم تحديدها من جانب مفتش القطار، وعلى الجانب الاخر نجد ان امتعة الركاب الخاصة والشخصية لا يتم فرض رسوم عليها ولكن مازد عن ذلك يتم احتساب رسوم عليه بواقع 5.5

حقيقة فرض السكة الحديد رسوم على كراتين الركاب.

 

مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

تحديث اليوم

ثلاث تطبيقات لمعرفة مواعيد القطارات وحجز التذاكر

2- تطبيق “Rail Egypt”

ويمكنك تحميل التطبيق من هنا..
3- تطبيق “حجز تذاكر القطارات أونلاين”
ويمكنك تحميل التطبيق من هنا..

تحديث اليوم بدء حجز تذاكر القطارات لعيد الاضحى المبارك

وخلال التعاون المثمر التى تقوم به هئية السكك الحديدية عن بدء طرح تذاكر القطارات لعيد الاضحى المبارك حسب الجدول الذمنى حيث اضافة انه يتم طرح التذاكر فى شبابيك الحجز الموجود بالمحطات الرئيسية ، ليتم حجز المقاعد القطارات التى تتحرك ابتداء من 16 اغسطس الموافق 5 ذو الحجة الى كافة ايام العيد

تحديث اليوم خبر سار للمواطنين

تعمل سكك حديد مصر خلال الفترة الحالية على قدم وساق قبل عيد الاضحى المبارك لتوفير الراحة والامان للمسافرين على خطوط الشركة ولكافة انحاء الجمهورية على خطوطها الوجة القبلى والوجه البحري لمواجهة الزحام الشديد بسبب عطلة عيد الاضحى المبارك والتى اضافة الشركة عدد من القطارات لمواجهات الازدحام حيث رفعت الطاقة التشغلية لاضافة 26 قطار جديد مميز خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجاري، والتى تعمل على النحو التالي:

عدد 8 قطارات إضافية مكيفة من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:
  • عدد 2 قطار مكيف رقم 1934 1935 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.
  •  عدد 2 قطار مكيف رقم 1936 1937 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.
  •  عدد 2 قطار مكيف رقم 1938 1939 مكيف بين القاهرة أسوان وبالعكس.
  •  عدد 2 قطار مكيف رقم 1940 1941 مكيف بين الإسكندرية أسوان وبالعكس.
  • إلى عدد 2 قطار مخصوص مكيف بين القاهرة الإسكندرية وبالعكس.
  • وعدد 16 قطارًا إضافيًا مميزًا من القاهرة إلى أسوان وبالعكس وتفصيلها كالتالى:

تحديث اليوم

فى خبر سار من هيئة السكك الحديدية  خلال الساعات الماضية عن تشغيل عدد م القطارات الإضافية فى الاتجاهين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تم العمل بهذا ابتداء من العاشر من شهر يونيو وحتى السادس والعشرون من الشهر نفسه، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد المسافرين للوجهين القبلى والبحرى، وعلى الجانب الاخر تزويد عدد من العربات الاضافية لعدد 22 قطار مكيف مدرجين بالفعل بجدول التشغيل الطبيعى لاستعاب الاعداد أيضا

كما أضاف رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس السيد سالم أن كافة القطارات الإضافية تتضمن قطار مخصوص رقم 1934 مكيف من القاهرة الى اسوان فى نفس الفترة المحددة والذي يبدأ رحلته فى تمام الساعة 22.45 ليصل فى تمام الساعة 10:55 من صباح اليوم التالى وأيضا قطار مخصوص رقم 1935، أسوان  – القاهرة والذى يبداء رحلته أيضا فى نفس الفترة والذى يبدأ رحلته فى تمام الساعة 19:00 والذي يحصل فى تمام الساعة 07:15 من صباح اليوم التالى

تحديث اليوم واجازة العيد

وخلال الفترة الحالية تقوم الجهات المعنية لقيادات الهيئة العام لسكك حديد مصر، بالعمل والمتابعة المستمرة وفرض حالة الطوارئ استعدادا” لعيد الفطر المبارك، وقد جاء القرار بإلغاء الإجازات والاستمرار فى العمل طوال أيام العيد لمتابعة كافة حركات القطارات على مستوى الجمهورية والتأكد من تقديم كافة التسهيلات لجميع المسافرين

الآن يمكنك الحجز باستخدام كروت الائتمان فتم تشغيل ماكينات اصدار التذاكر الذاتيه بمحطات الوجه القبلي :

المنيا – اسيوط – سوهاج – الاقصر – اسوان

خطوات حجز تذاكر القطارات على الانترنت

ونشارك معكم كيفية الحجز بكل سهولة

1-الدخول إلى موقع سكك حديد مصر عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

2- قم بتسجيل الدخول

3- اكتب جميع بياناتك الشخصية، ثم اضغط موافقة على الشروط والأحكام، ثم اضغط على إنشاء حساب.

4- بعد الانتهاء ستظهر لك قائمة بها التعليمات وقوائم – إنشاء حجز – الاستعلام عن التذاكر – رد قيمة التذكرة – إصدار التذاكر لدور حجز – الاستعلام عن دور حجز – إلغاء حجز وإدارة الحساب.

5- قم باختيار إنشاء حجز، واختار المحطة التي ستسافر إليها، والمواعيد المناسبة ثم اضغط التالي.

6- قم بإدخال بياناتك ثم اضغط التالي.

7- اختار عدد المقاعد التي ترغب في حجزها ثم اضغط دفع

8- قم بالدفع عن طريق الفيزا والكريدت كارد أو الدفع فوريا.

 للشكاوى و الاقتراحات

عن خدمة الحجز بالانترنت يرجى الاتصال: البريد الإلكتروني: [email protected] فاكس: +2 02 2579 2594.

  •  القاهرة 25753555-25753147
  • بنها 3252031
  • طنطا 3333031
  • كفر الزيات 2542348

 

تحديث معرفة كيفة الحجز بالفيديو

 

سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر القطارات

 

الجدول الزمني و الاسعار

وتابع أسعار وتوقيات قطارات سكك حديد مصر لكافة المحافظات من خلال الجدول الزمنى والاسعار من خلال الموقع الرسمي من هنا

 

سكك حديد مصر حجز تذاكر القطارات

 

 

سكك حديد مصر حجز تذاكر القطارات

 

مواعيد قطارات السكك الحديدية للوجه البحري

https://enr.gov.eg/ticketing/etay1.pdf

 

عدد النتائج: 18
رقم القطارنوع القطارمنإلىتاريخ القياموقت القيامتاريخ الوصولوقت الوصولالدرجةالسعر
903
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
الاسكندريه
12/04/2018
06:00ص
12/04/2018
09:20ص
أولى مكيفة
ثانية مكيفة
53.04
31.2
905
خدمة خاصة
القاهره
الاسكندريه
12/04/2018
08:00ص
12/04/2018
10:25ص
أولى مكيفة
ثانية مكيفة
104
72.8
901
اكسبريس مكيف (إسباني)
القاهره
الاسكندريه
12/04/2018
08:10ص
12/04/2018
11:10ص
أولى مكيفة
ثانية مكيفة
53.04
31.2
1109
سرعة مكيف درجة ثانية + مميز
القاهره
الاسكندريه
12/04/2018
08:20ص
12/04/2018
11:35ص
ثانية مكيفة
31.2
909
خاص شمال مكيف (توربيني)
القاهره
الاسكندريه
12/04/2018
09:00ص
12/04/2018
11:45ص
أولى مكيفة
ثانية مكيفة
72.8
46.8

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

التعليقات

  3. خدمة الحجز عبر الإنترنت في غاية السوء تم خصم المبلغ ولم يتم حجز التذكرة ولا اَي رقم من الموجود على الموقع يرد !!! وارسلت لهم على الإيميل ولم يصلني رد !!!

    رد

  10. قمت بحجز تذكرة من خلال الموقع الالكترونى من محطة القاهرة الى محطة الاسكندرية يوم ٢٤ فبراير ٢٠١٩ قطار رقم ٩٠٥ قيام الساعة ٨ ص مقعد ٢٠ عربة رقم ١ وفوجئت بحجز نفس المقعد لراكب أخر وتم الاتصال بالبنك لتأكيد عملية الدفع والذى أفاد بالخصم مبلغ ١٠٤ ج من الحساب ولكننى فو جئت بتعامل المحصل بأسلوب غير لائق معى واصرارة على دفع مبلغ ١٠٦ ج مرة أخرى وعند اظهارى صورة الحجز على الموبايل لم يستمع الى وقال سيتم تسليمى للشرطة فى محطة سيدى جابر كما لو كنت حرامى مع العلم بأن هذا القطار الذى اركبة فهو من صنع يدى لاننى أعمل بالهيئة العربية للتصنيع وقمت بالاشراف والتصميم الداخلى للعربات منذ ١٥ عام

    رد

    1. هي هذه فوضي إداري مصر
      لا يوجد كوادر متعلمه لتحسن التعامل مع الجمهور
      يتعامل معك الكمساري كانك حرامي
      هوموشعارف نه موجود لخدمتك وتذليل الصعاب ولراحتك
      لسه بدري لما يتعلموا كيفية التعامل مع الجمهور

  15. تم الحجز مرتين فى المرة الأولى اعطانى رقم الملية ولم تظمر التذكرة فهل تم خصم ثمن التذكرة أم لا أفيدونى وفى المرة الثانية ظهرت التذرة وتم طباعتها- اسم المستخدم( eelshishiny
    (

    9

    رد

  17. انا نزلت التطبيق الاول وأدخلت كافة البيانات وظبتة بعد فترة عملت اعاده ضبط مصنع للموبايل ونزلت التطبيق تانى ومش عارف اظبط البيانات تانى نسيت الايميل وكلمة السر ومش عاوز يظبط أية الحل

    رد

  25. برنامج حجز تذاكر من علي جوجل بلاي لايعمل نهائي .أرقام خدمه عملاء غير متاحه امته بقي نكنو مثل الدول المتقدمه …وكل لما احاول اعمل حساب مش عوز يعمل غيرت الايميل اكثر من مرة وغيرت ارقام الموبايل والخط الارضي وبردو مش عوز يفتح حساب ..كل مرة يقول خطاء في النظام حاول في وقت اخر .لحد امته يكون هكذا

    رد

  26. عمر البلد دي ما هتتقدم طول ما فيها الاستاده سلوي زوجة القاضي وعم بدوي قريب المسئول الفلاني الموقع واقع طول الليل والنهار وارقام خدمة العملاء غير متاحه
    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
    روحو اتفرجو ؏ قطارات السعوديه ونظامهم الي مكملوش سنتين مشغلين قطار

    رد

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