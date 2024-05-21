سقوط سيارة ميكروباص محملة بالعمال بمعدية أبو غالب بالجيزة

شهدت معدية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر اليوم حادث مؤلم، وذلك بعد سقوط سيارة ميكروباص محملة بعدد من العاملات السيدات أثناء توجههم لعملهم، وكشف عدد من شهود العيان أن السيارة كانت في طريقها من المناشي إلى محطة تصدي، وكان يستقلها عدد كبير من الفتيات.

على الفور أنتقل عدد من رجال الأمن برفقة قوات الإنقاذ النهري والإسعاف لموقع الحادث، وبدأت أعمال محاولة أنتشال السيارة قبل أن يجرفها التيار لمكان بعيد، وفي الوقت نفسه تستمر أعمال البحث عن الفتايات المفقودة تحت الماء.

وكشف مصدر أمني أن السيارة كانت تقل نحو 20 فتاة من العاملات من المقيمين في محافظة المنوفية، والسيارة سقطت أثناء توجهها لمقر عملهم.

ونفى المصدر ذاته الأنباء المتداولة حول استخراج جثامين للفتيات حتى الآن، وشدد على وسائل الإعلان بضرورة تحري الدقة في نشر المعلومات، وانتظار البيانات الرسمية منعاً لإثارة الرأي العام وحرصًا على أهالي الضحايا.

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت معلومات نقلاً عن شهود عيان، أن الأهالي قد قاموا باستخراج 6 فتيات من الذين كانوا داخل السيارة، وأن باقي الفتيات لا تزال بداخلها.