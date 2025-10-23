أخبار مصر

سقوط أم وطفلها من شرفة شقتهما بالبحيرة

عمر أحمد

أصيبت ربة منزل وطفلها الرضيع بإصابات خطيرة، اليوم الخميس، إثر سقوطهما من شرفة شقتهما بالطابق الرابع في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بسقوط سيدة وطفلها من شرفة أحد العقارات، ما أسفر عن إصابتهما بكسور ونزيف متفرق في أنحاء الجسد.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المصابة تُدعى مها صبري رجب (39 عامًا)، ربة منزل، وكانت تقف بشرفة شقتها وبرفقتها طفلها محمد عمر (عام ونصف)، حيث سقط الطفل أولًا على “تندة” الطابق الثالث، وأثناء محاولة والدته إنقاذه اختل توازنها وسقطت هي الأخرى.

تم نقل السيدة وطفلها إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

عن الكاتب:
عمر أحمد

عمر أحمد، كاتب مصري يهتم بتقديم محتوى واقعي وتحليلي يعكس نبض الشارع المصري والعربي. أكتب عن القضايا اليومية، والاقتصاد، والمجتمع، وأركز على تبسيط الأخبار وتحويلها إلى مقالات واضحة وسهلة الفهم. أؤمن بأن الكلمة القوية قادرة على خلق وعي وتغيير. أسعى دائمًا إلى كتابة محتوى موثوق، جذاب، ومبني على حقائق تدعم فهم القارئ لما يدور حوله.


