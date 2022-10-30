فرص سقوط أمطار والعظمى على القاهرة 27 درجة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الاثنين 31 أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 31 أكتوبر، وأوضحت الأرصاد الجوية بأن يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على مناطق السواحل الشمالية، ويسود طقس حار على مناطق جنوب الصعيد، وأعلنت الأرصاد الجوية بأن الليل في أوله يشهد طقس لطيف وفي آخره يشهد طقس مائل للبرودة.

حالة الطقس غدًا الاثنين 31 أكتوبر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدًا الاثنين 31 أكتوبر، وأنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مطالبة السائقين بضرورة توخى الحذر وتجنب القيادة بسرعات عالية.

وأعلنت الأرصاد الجوية بأن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تشهد طقس غائم جزئيًا، وكشفت الأرصاد عن وجود فرص تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ووجود فرص تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الملاحة على البحرين الأبيض والمتوسط، موضحة حالة البحرين وارتفاع الموج واتجاه الرياح، وأن حالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.