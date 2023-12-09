سعر فستان يسرا في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورًا جديدة للنجمة الكبيرة يسرا، خلال حضورها حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في المملكة العربية السعودية.

إطلالة يسرا في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وقد لفتت يسرا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا بأكمام طويلة باللون البنفسجي، والذي لا يتميز بأي نقوشات باستثناء بعض التطريزات البسيطة، من توقيع مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب.

وبلغ سعر الفستان 2903 دولار أمريكي، أي ما يعادل 90 ألف جنيه مصري، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على شعرها الأشقر القصير، ووضعت بعض لمسات المكياج التي تتناسب مع لون بشرتها.

الجدير بالذكر أن النجمة يسرا، أعلنت غيابها عن الموسم الرمضاني المقبل، بعد مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2023 بالمسلسل الكوميدي “1000 حمد الله على السلامة” الذي لم يحقق النجاح المتوقع.

وهو المسلسل الذي شارك في بطولته: شيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وسما إبراهيم، من تأليف: محمد ذو الفقار، وإخراج: عمرو صلاح.