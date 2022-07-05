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سعر زيت التموين لشهر يوليو 2022 .. تعرف عليه وعلى حصتك في الزيت

عبد الرحمن رضا

بدأ صرف السلع التموينية منذ بداية شهر يوليو ٢٠٢٢، وسنعرض لكم سعر زيت التموين لشهر يوليو ٢٠٢٢، حيث إنه من أهم السلع التموينية التي تخص المواطنين المصريين من لديهم بطاقات تموينية ولهم الحق في أخذ السلع التموينية.

سعر زيت التموين لشهر يوليو 2022 .. تعرف عليه وعلى حصتك في الزيت

أسعار زيت التموين لشهر يوليو ٢٠٢٢

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن سعر زيت التموين لشهر يوليو ٢٠٢٢ هو مشابهاً وثابتاً لشهر مايو ويونيو الماضيين، وهو للزجاجة ال ٨٠٠ مللي بسعر ٢٣ جنيه من منفذ بيع السلع التموينية إلى المواطنين من يحملوا البطاقات التموينية، ويأتي لمنافذ بيع السلع من قبل الوزارة بسعر ٢٢.٧٥ جنيه، أي تكون بفارق هامش ربح ربع جنية للبائع.

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منافذ البيع على مستوى الجمهورية

عرف عليه وعلى حصتك في الزيت
سعر زيت التموين لشهر يوليو 2022

يمكن لأي مواطن لديه بطاقة تموينية أن يحصل على السلع من أي منفذ تموين تكون البطاقة تابعه لدائرته، ويوجد على مستوى الجمهورية ٤٠ ألف بقال تمويني، و ٦٧٠٠ منفذ مشروع جمعيتي تختص بصرف السلع التموينية شهرياً، و ١٣٠٠ فرع مجمع استهلاكي يطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وكما وضحنا طريقة الصرف من المنافذ بواسطة البطاقة ومن منفذ تابع لدائرة البطاقة.

حصص المواطن من الزيت في التموين

سعر زيت التموين
سعر زيت التموين لشهر يوليو 2022

بعد أن عرضنا لكم سعر زيت التموين لشهر يوليو ٢٠٢٢، وأماكن التوزيع، إليكم نصيب المواطن وحقه في الزيت، حيث أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحدد لكل فرد على البطاقة التموينية زجاجة زيت واحدة في الشهر، ولكل بطاقة تموينية عدد ٤ زجاجات زيت تموين كحد أقصى في الشهر.

عبد الرحمن رضا

عبدالرحمن رضا كاتب صحفي، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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