سعر الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأحد 24-7-2022

إليك سعر الفراخ البيضاء والبلدي والساسو اليوم الأحد 24-7-2022 في مصر. وعرض أسعار باقي الدواجن الأخرى، وسعر البيض العادي والمخصب.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ أو الدواجن هي من الطيور التي تعتبر غذاء جيد بالنسبة للإنسان وموفر في الأسعار، يكون الإقبال كبير جدًا على شراء الدواجن عامة والفراخ البيضاء بشكل خاص.

بالتالي نجد الكثير من الناس يقومون البحث يوميًا عن سعر الفراخ البيضاء والدواجن، وذلك لمعرفة السعر في الوقت الحالي قبل أخذ قرار الشراء.

ويهتم تجار الدواجن بالبحث عن أسعار الدواجن كل يوم، وذلك لمتابعة حركة الأسعار في بورصة الدواجن، وبناء على سعر الفراخ في البورصة يحتسب التجار كم الربح وكم سيبيع اليوم.

ولذلك سوف نعرض لك سعر الدواجن اليوم الأحد 24 من يوليو 2022 بالنسبة للتجار وليس للمستهلكين.

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو اليوم

نستعرض الآن أسعار الفراخ البيضاء والأمهات والبلدي و الساسو بالنسبة لبورصة الدواجن المحلية في مصر:

نوع الفراخ الوزن السعر الأقل السعر الأعلى بيضاء 1 كيلو 31 جنيهًا 32 جنيهًا بلدي 1 كيلو 35 جنيهًا 36 جنيهًا ساسو 1 كيلو 49 جنيهًا 50 جنيهًا أمهات بيضاء 1 كيلو 26 جنيهًا 27 جنيهًا

أسعار كتاكيت الدواجن اليوم

هنا نعرض سعر الكتاكيت البيضاء والبلدي والساسو، حسب بورصة الدواجن لهذا اليوم:

نوع الكتكوت العمر السعر كتكوت أبيض 1 يوم 6 جنيهًا كتكوت بلدي 1 يوم 3 جنيهًا كتكوت ساسو 1 يوم 4.5 جنيه

أسعار بيض الدواجن اليوم

إليك هنا أسعار البيض بالنسبة للبيض الأبيض والأحمر والبلدي، وفقًا لبورصة البيض المصرية:

نوع البيض العدد السعر أبيض طبق أو كرتونة عدد 30 بيضة 64 جنيهًا أحمر طبق أو كرتونة عدد 30 بيضة 67 جنيهًا بلدي طبق أو كرتونة عدد 30 بيضة 61 جنيهًا

أسعار البط الكبير والصغير اليوم

هنا أسعار البط بأنواعه المختلفة بالوزن، وسعر كتاكيت البط اليوم، في بورصة البط:

نوع البط الوزن السعر بط فرنساوي 1 كيلو 24 جنيهًا بط بكيني 1 كيلو 24 جنيهًا بط مسكوفي 1 كيلو 47 جنيهًا بط مولارد 1 كيلو 32 جنيهًا

أسعار البط الصغير

هنا نستعرض أسعار كتاكيت البط بأنواعه حسب بورصة البط اليوم:

نوع الكتكوت العمر السعر كتكوت بط فرنساوي 1 يوم 7.5 جنيهًا كتكوت بط مسكوفي 1 يوم 15 جنيهًا كتكوت بط مولارد 1 يوم 15 جنيهًا كتكوت بط بكيني 1 يوم 5.5 جنيهًا

أسعار الدواجن الرومي اليوم

النوع الوزن السعر رومي أبيض 1 كيلو 60 جنيهًا رومي بلدي 1 كيلو 75 جنيهًا أوراك فراخ رومي – 85 جنيهًا صدور دواجن رومي – 85 جنيهًا كبد وقوانص رومي – 35 جنيهًا

سعر كتكوت الرومي

هنا أسعار الفراخ الرومي الصغيرة حسب بورصة الديك الرومي في مصر:

نوع الكتكوت العمر السعر رومي أسمر 1 يوم 17 جنيهًا رومي برونزي 1 يوم 17 جنيهًا رومي بوم 30 يوم 16.5 جنيهًا رومي برونزي نصف كيلو 45 يوم 44 جنيهًا

أسعار السمان اليوم

نستعرض هنا أسعار دواجن السمان المجمد وكتاكيت السمان اليوم السبت في مصر:

الفئة الوزن العمر السعر زوج سمان مجمد 500 جرام – 30 جنيهًا كتكوت سمان أسمر – 1 يوم 2.5 جنيهًا كتكوت سمان أبيض هجين – 1 يوم 3 جنيهًات كتكوت سمان بياض – 14 يوم 6 جنيهًات

أسعار بيض الدواجن المخصب اليوم

هنا نستعرض أسعار بيض الدواجن المخصب اليوم الأحد 24-7-2022 بمصر: