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سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 13-8-2022 داخل مصر

عبد الفتاح الجندي

يعدّ الفراخ البيضاء من الأغذية المفضلة وشائعة الاستهلاك لفترات طويلة من الزمن، فهو خيارٌ صحي، وقد ينصح به أحياناً كبديل للحوم الحمراء؛ لأنّه من اللحوم البيضاء الغنية بالبروتين، كما يحتوي على كمية قليلة من الدهون مقارنة بالأغذية الحيوانية الأخرى.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

لذلك يبحث الكثير من الناس عن سعر الفراخ البيضاء في مصر ومع تغير أسعار الفراخ البيضاء في مصر في الآونة الأخيرة إليكم  تقرير شامل عن سعر الدواجن البيضاء في مصر اليوم السبت 2022/8/13 ويتم عرض هذه الأسعار وفقاً لـأسعار الأسواق المحلية لبورصة الدواجن.

سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم 13/8/2022

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ازداد سعر الفراخ البيضاء في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 13/8/2022 بمقدار بسيط عن الأسعار الأسبوع الماضي، ومن المتوقع حدوث بعض الزيادات في وقت قريب، وجاء سعر الكيلو من الفراخ البيضاء اليوم بين 28 و 30 جنيه مصري، وهذا ما شهدناه في بورصة الدواجن. ولاحظناه في السوق المصري، جدير بالذكر أنه قد يختلف هذا السعر من منطقة إلى أخرى، أو وفقا للحالة الصحية للدجاجة.

أسعار الدجاج اليوم

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم واحد في البورصة المصرية يبدأ من 6 إلى 8 جنيه. وإليك نبذة عن كيفية تربية الكتكوت الأبيض ومعرفة كل شيء من حيث الشراء والتربة بالأسعار التي يتم بها التداول على الكتاكيت في هذه اللحظة داخل الأسواق وعلى مختلف الأنواع والسلالات، حيث نلفت انتباهك عزيزي القارئ إلى أن اختيار سعر الكتكوت مهم جدا لاختيار نوع معين من الكتكوت لضمان التربية الصحيحة وأيضا حجم الكتكوت ووزنه وخلوه من الأمراض الوراثية التي تنتقل إلى السلالة. ولهذا السبب يجب عليك عزيزي القارئ عدم شراء الكتكوت إلا من مصدر موثوق منه.

سعر الكتاكيت

سعر فراخ الأمهات اليوم

بلغ سعر الفراخ الأمهات اليوم في مصر 23 جنيه وقد تختلف هذه الأسعار من منطقة إلى أخرى وتعتبر الفراخ الأمهات مقارنة بغيرها بأنواع الدواجن الأخرى في مصر رخيصة الثمن نسبيا مما أدى إلى إقبال آلاف من المواطنين على شرائها خاصتا بعد ارتفاع أسعار الدجاج في مصر بشكل عام.

عبد الفتاح الجندي

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