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سعر الطوب الأحمر اليوم الاثنين 1-8-2022

وليد الفقي

مع تغيير سعر مواد البناء في مصر بشكل مستمر، يتساءل الناس عن أسعار الطوب الأحمر اليوم الاثنين 1-8-2022 في جمهورية مصر العربية.

سعر الطوب الأحمر

ولأن الطوب أحد أشهر مواد البناء وأقدمها، فقد كان يستخدم في مصر القديمة، ولا يزال يستخدم معنا حتى يومنا هذا.

هناك أهمية كبيرة لهذا الحجر، حيث مع غلاء الأسعار الحاصل على مستوى العالم، فقد تأثر سعر الطوب وارتفع سعره قليلًا عن ما كان عليه.

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سعر الطوب الأحمر اليوم في السوق

يوجد عدة مقاسات من الطوب الأحمر، وتختلف أسعارها من مقاس إلى آخر، كما تختلف الأسعار من مصنع إلى آخر، وفقا للأدوات المستخدمة في التصنيع.

سعر الطوب الأحمر

نوع الطوب المقاس العدد السعر
أحمر دبل 25 1000 طوبة 1620 جنيه
أحمر عادي 25 1000 طوبة 970 جنيه
أحمر 20 1000 طوبة 730 جنيه
أحمر سوبر 1000 طوبة 780 جنيه
أحمر 24 1000 طوبة 950 جنيه
أحمر 22 1000 طوبة 920 جنيه

سعر الطوب الأسمنتي والرملي

إليك سعر الطوب الأسمنتي والرملي الوردي:

الفئة المقاس العدد (طوبة) السعر (جنيه مصري)
طوب مفرغ أسمنتي 40×20×20 1000 4746
طوب مفرغ أسمنتي 40×20×12 1000 3729
طوب وردي رملي 25×12×6 1000 839

استخدامات الطوب الأحمر

يستخدم الطوب في جميع عمليات البناء كما أنه يستخدم أيضا في ديكورات المنزل الداخلية ويستخدم في بناء الأفران، وفي بناء الأسوار للمباني العالية، وكذلك عازل للجدران في عمليات البناء.

وهكذا نكون قد وضحنا لكم سعر الطوب بمختلف أنواعه، يمكنك معرفة أسعار باقي مواد البناء عبر موقعنا.

وليد الفقي

كاتب محتوى منذ عام 2018، عملي الأساسي مطور مواقع وتطبيقات، ولاعب كرة قدم في نادي ميت خلف، أدرس في كلية التجارة جامعة المنوفية.


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