سعر الراقصات في مصر بالساعة يثير غضب الجمهور “حرام عليكم مش لاقيين نأكل، حسبي الله ونعمه الوكيل” .. أعرف السعر

انتشرت أسعار الراقصات في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وإنستجرام وغيرهما، وأثارت الأسعار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

صافيناز وجوهرة : جوجل تعديل بواسطة نجوم مصرية

سعر الراقصات في مصر

وجاءت أسعار الراقصات كالتالي :

في المركز الأول الراقصة جوهرة وصلت لسعر 120 ألف جنيه لكل ساعة.

بينما المركز الثاني كان من نصيب صافيناز وصل سعرها في الساعة ل 90 ألف جنيه.

وجاءت في المركز الثالث الراقصة الشهيرة دينا بمبلغ 70 ألف جنيه في الساعة.

وفي المركز الرابع انستازيا بنفس مبلغ دينا 70 ألف جنيه.

وفي المركز الخامس أوكسانا بمبلغ ٦٠ ألف جنيه في الساعة.

ولوردينا في المركز السادس بمبلغ ٥٠ ألف جنيه في الساعة.

وغضب الجمهور من هذه الأسعار في ظل الغلاء الذي يجتاح السوق المحلية والعالميه، وعلق الجمهور قائلاً : “حسبي الله ونعمه الوكيل، ربنا يعفينا ويعفوا عنا، حرام عليكم أحنا مش لاقيين نأكل”.