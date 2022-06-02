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سعر الذهب اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٢، عيار 21 وكيفية تفادي الغش التجاري

أيمن عبد الحميد

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم في مصر بـ: 5 جنيهات للجرام الواحد مقارنة ببداية اليوم، حيث بلغ “سعر الذهب عيار  21 ” 1015 جنيها للجرام الواحد، في حين سجل انخفاضا في بعض جلسات التداول يوم الأربعاء إلى ما دون ألف جنيه. وعلى غرار ارتفاع الذهب غير المسبوق في مصر ، أعلنت شعبة الذهب أن هناك اتجاها لطرح الذهب عيار 14، محاولة لتوفير بدائل للمستهلكين في مصر، لأجل التحكم في تذبذب الأسعار، من خلال تحقيق التوازن في حجم المبيعات.وقد سجلت اليوم الأسعار التالية:

سعر الذهب اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٢، عيار 21 وكيفية تفادي الغش التجاري 1 2/6/2022 - 11:54 م
  • عيار 18: سجل سعر 870 جنيها.
  • عيار 21: سجل سعر 1015 جنيها.
  • عيار 24: سجل 1160 جنيها.
  •  الجنيه الذهب: سجل سعر 8120 جنيها.
سعر الذهب اليوم عيار 21
               سعر الذهب اليوم عيار 21

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كيفية تفادي الغش التجاري في تعاملات الذهب

يمكن التفريق بين أعيرة الذهب المتداولة في السوق من خلال قراءة اسم العيار المطبوع على المنتج، حيث يمكن تمييزه بالعين المجردة أو استخدام  عدسة تكبير دون احتياج إلى وسائل كشف. ومن الضرورة تحري التعامل مع محل تجاري معروف لتفادي الوقوع في تعاملات غير موثوقة، من حيث استعمال المعادن المغشوشة في حلي الذهب، أو شراء عيارات غير مطابقة للأرقام الموصوفة. ويعتبر الحصول على شهادة شراء القطعة والاحتفاظ بها من الأشياء المعتمدة لضمان عدم الوقوع في التحايل والغش التجاري.

ومن أبسط وأسهل التجارب للتعرف على الذهب هي اختباره بالمغناطيس، لأن من مميزات الذهب أنه لا ينجذب إلى المغناطيس، بينما، إذا كان فيه نسبة كبيرة من المعادن فإنه ينجذب إليها.

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أيمن عبد الحميد

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