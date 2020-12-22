سعر الذهب اليوم: يخالف كافة التوقعات ويعاود للارتفاع من جديد وعيار 21 يواصل الصعود

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة كبيرة من الجدل خلال التقلبات فى الأسعار على مدار الفترة الماضية حيث شهدت حالة من عدم الاستقرار مرتبطة مع كافة التعديلات والتوقعات الخارجية وقد تأثر سعر الذهب العالمي وكذلك كافة الأسعار المحلية، ويعتبر الذهب من المعادن النفيسة التي يتم التركيز عليها والمتابعة لها باستمرار لعدد من المواطنين سواء المقبلين على الزواج وأيضا السيدات سواء فى البيع والشراء ، وعلى الجانب الآخر نجد متابعة قوية لأصحاب محلات الصاغة والورش للأسعار المحلية والعالمية

سعر الذهب اليوم

حيث شهدت أسعار الذهب حالة من العودة الى الارتفاع الطفيف من جديد بعد انخفاض دام لعدة أيام خلال الفترة الماضية حيث سجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الأسبوعية فى السوق الصاغة ارتفاع جديد لكل العيارات حيث سجل عيار 21 اعلى سعر له في الوقت الراهن ليقترب من حاجز 800 جنيه للجرام الواحد.

وقد شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى انخفاض ملحوظ والذي تأثر مع بداية ظهور لقاء فيروس كورونا المستجد وإقبال عدد كبير من المستثمرين على الأصول عالية المخاطر من جانب ومن جانب اخر اتجاه بدء إجراءات انتقال الرئاسة فى الولايات المتحدة الى الرئيس المنتخب الجديد جو بادين

أسعار الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وانخفاض طفيف يظهر على بداية التعاملات الصباحية ومع متابعة كافة التغييرات على كافة العيارات وضح انخفاض واحد جنيه للعيار الواحد بصورة طبيعة خلال التعاملات الصباحية وهذا السعر لم ثبت بشكل طويل خلال تعاملات اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 936 إلى 938 عيار 22 858 إلى 860 عيار 21 819 إلى 821 عيار 18 702 إلى 704 عيار 14 546 إلى 547 عيار 12 468 إلى 469 الاونصة 29,110 إلى 29,181 الجنيه الذهب 6,552 إلى 6,568 الكيلو 936,000 إلى 938,286 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وقد لوحظ انخفاض السعر فى سوق الصاغة فى مصر ليصل إلى سعر 774 للعيار الرئيسى وهو ما دفع عدد من المواطنين إلى الشراء واستغلال التراجع كما توقع عدد من الخبراء الى استمرارية الانخفاض فى ظل هذه التوقعات وخصوصا قبل احتفالات رأس السنة والعام الجديد

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تحديث اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020

مع متابعة كافة التغيرات التي ظهرت خلال الساعات الماضية حول حالة الارتباك التي شهدها سوق الذهب الشديد من جانب المواطنين على الشراء خصوصا عقب حالة التراجع التى ظهرت بشكل كبير، ولكن جاء لتصدر المشهد من جديد ويرتفع زيادة كبيرة لتصل الى 6 جنيهات فى الجرام الواحد

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 937 إلى 939 عيار 22 859 إلى 861 عيار 21 820 إلى 822 عيار 18 703 إلى 705 عيار 14 547 إلى 548 عيار 12 469 إلى 470 الاونصة 29,145 إلى 29,216 الجنيه الذهب 6,560 إلى 6,576 الكيلو 937,143 إلى 939,429

أسعار الذهب في مصر اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 911 إلى 913 عيار 22 835 إلى 837 عيار 21 797 إلى 799 عيار 18 683 إلى 685 عيار 14 531 إلى 533 عيار 12 455 إلى 457 الاونصة 28,328 إلى 28,399 الجنيه الذهب 6,376 إلى 6,392 الكيلو 910,857 إلى 913,143 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 921.01 جنيه $58.77 سعر الذهب عيار 22 844.27 جنيه $53.88 اسعار الذهب عيار 21 805.90 جنيه $51.43 اسعار الذهب عيار 18 690.77 جنيه $44.08 سعر الذهب عيار 14 537.26 جنيه $34.29 سعر الذهب عيار 12 460.50 جنيه $29.39 سعر الذهب عيار 9 345.38 جنيه $22.04 اسعار أوقية الذهب 28,643 جنيه $1,828 اسعار جنيه الذهب 6,447 جنيه $411.43 اسعار كيلو الذهب 921,009 جنيه $58,775 اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 07, 2020 10:58 AM بتوقيت دولة مصر