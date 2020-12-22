سعر الذهب اليوم: يخالف كافة التوقعات ويعاود للارتفاع من جديد وعيار 21 يواصل الصعود

بواسطة سعيد عبد الفتاح

شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة كبيرة من الجدل خلال التقلبات فى الأسعار على مدار الفترة الماضية حيث شهدت حالة من عدم الاستقرار مرتبطة مع كافة التعديلات والتوقعات الخارجية وقد تأثر سعر الذهب العالمي وكذلك كافة الأسعار المحلية، ويعتبر الذهب من المعادن النفيسة التي يتم التركيز عليها والمتابعة لها باستمرار لعدد من المواطنين سواء المقبلين على الزواج وأيضا السيدات سواء فى البيع والشراء ، وعلى الجانب الآخر نجد متابعة قوية لأصحاب محلات الصاغة والورش للأسعار المحلية والعالمية

أسعار المعدن الأصفر
المحتويات إخفاء
1. سعر الذهب اليوم
2. أسعار الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
3. تحديث اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020
4. أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب اليوم

حيث شهدت أسعار الذهب حالة من العودة الى الارتفاع الطفيف من جديد بعد انخفاض دام لعدة أيام خلال الفترة الماضية حيث سجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الأسبوعية فى السوق الصاغة ارتفاع جديد لكل العيارات حيث سجل عيار 21 اعلى سعر له في الوقت الراهن ليقترب من حاجز 800 جنيه للجرام الواحد.

وقد شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضى انخفاض ملحوظ والذي تأثر مع بداية ظهور لقاء فيروس كورونا المستجد وإقبال عدد كبير من المستثمرين على الأصول عالية المخاطر من جانب ومن جانب اخر اتجاه بدء إجراءات انتقال الرئاسة فى الولايات المتحدة الى الرئيس المنتخب الجديد جو بادين

 أسعار الذهب اليوم اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

وانخفاض طفيف يظهر على بداية التعاملات الصباحية ومع متابعة كافة التغييرات على كافة العيارات وضح انخفاض واحد جنيه للعيار الواحد بصورة طبيعة خلال التعاملات الصباحية وهذا السعر لم ثبت بشكل طويل خلال تعاملات اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 936 إلى 938
عيار 22 858 إلى 860
عيار 21 819 إلى 821
عيار 18 702 إلى 704
عيار 14 546 إلى 547
عيار 12 468 إلى 469
الاونصة 29,110 إلى 29,181
الجنيه الذهب 6,552 إلى 6,568
الكيلو 936,000 إلى 938,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

وقد لوحظ انخفاض السعر فى سوق الصاغة فى مصر ليصل إلى سعر 774 للعيار الرئيسى وهو ما دفع عدد من المواطنين  إلى الشراء واستغلال التراجع كما توقع عدد من الخبراء الى استمرارية الانخفاض فى ظل هذه التوقعات وخصوصا قبل  احتفالات رأس السنة والعام الجديد

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تحديث اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020

مع متابعة كافة التغيرات التي ظهرت خلال الساعات الماضية حول حالة الارتباك التي شهدها سوق الذهب سعر الذهب اليوم: يخالف كافة التوقعات ويعاود للارتفاع من جديد وعيار 21 يواصل الصعود 1 22/12/2020 - 11:50 ص الشديد من جانب المواطنين على الشراء خصوصا عقب حالة التراجع التى ظهرت بشكل كبير، ولكن جاء لتصدر المشهد من جديد ويرتفع زيادة كبيرة لتصل الى 6 جنيهات فى الجرام الواحد

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 937 إلى 939
عيار 22 859 إلى 861
عيار 21 820 إلى 822
عيار 18 703 إلى 705
عيار 14 547 إلى 548
عيار 12 469 إلى 470
الاونصة 29,145 إلى 29,216
الجنيه الذهب 6,560 إلى 6,576
الكيلو 937,143 إلى 939,429

أسعار الذهب في مصر اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 911 إلى 913
عيار 22 835 إلى 837
عيار 21 797 إلى 799
عيار 18 683 إلى 685
عيار 14 531 إلى 533
عيار 12 455 إلى 457
الاونصة 28,328 إلى 28,399
الجنيه الذهب 6,376 إلى 6,392
الكيلو 910,857 إلى 913,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 921.01 جنيه $58.77
سعر الذهب عيار 22 844.27 جنيه $53.88
اسعار الذهب عيار 21 805.90 جنيه $51.43
اسعار الذهب عيار 18 690.77 جنيه $44.08
سعر الذهب عيار 14 537.26 جنيه $34.29
سعر الذهب عيار 12 460.50 جنيه $29.39
سعر الذهب عيار 9 345.38 جنيه $22.04
اسعار أوقية الذهب 28,643 جنيه $1,828
اسعار جنيه الذهب 6,447 جنيه $411.43
اسعار كيلو الذهب 921,009 جنيه $58,775
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, December 07, 2020 10:58 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
6 ديسمبر 927.17 811.30 695.39 540.85 463.59
5 ديسمبر 926.56 810.76 694.93 540.49 463.28
4 ديسمبر 926.03 810.30 694.54 540.19 463.02
3 ديسمبر 928.25 812.24 696.20 541.48 464.12
2 ديسمبر 920.81 805.73 690.62 537.14 460.41
1 ديسمبر 914.25 799.99 685.70 533.31 457.12
30 نوفمبر 894.33 782.55 670.76 521.69 447.16
29 نوفمبر 899.84 787.37 674.89 524.91 449.92
28 نوفمبر 899.51 787.09 674.64 524.72 449.76
27 نوفمبر 899.41 787.01 674.57 524.66 449.71
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
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سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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