سعر الذهب اليوم في مصر 23/1/2022

سجل سعر الذهب اليوم في مصر 23/1/2022 استقراراً وفقاُ لشعبة الذهب بالغرفة التجارية ووفقاً لأسعار البورصة العالمية مع توقف التداول في البورصات العالمية لقضاء الإجازة الأسبوعية وأيضا في مصر لسوء الأحوال الجوية وعزوف المستهلكين عن الشراء دون وجود محفزات وفقاً للأحوال الجوية السيئة التي تحد من الاحتفالات والمناسبات.

حيث سجل صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط (وهو الأكثر انتشاراً في الخليج والأكثر نقاء) 917 جنيه مصري.

أما عن جرام الذهب عيار 21 قيراط (الأكثر انتشارا في مصر خاصة في الوجه البحري والصعيد) فقد سجل 803 جنيهات.

أما عن عيار 18 قيراط (الأكثر انتشارا في القاهرة الكبرى والإسكندرية) فقد سجل الجرام 688 جنيهاُ مصرياً في مَحَالّ الصاغة.

وسجل سعر الجنيه الذهب لليوم حوالي 6424 جنيه مصري.

وسجلت سعر ألأونضه الذهب عيار 24 قيراط 28819 جنيه مصري.

وبلغت سعر السبيكة الذهب 92653 جنيه مصري.

وتعلن شعبة الذهب بالغرفة التجارية الأسعار بمَحَالّ الصاغة دون المصنعية، التي تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محل إلى محل آخر.