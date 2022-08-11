سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 11/5/2022 

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر عقب موجة من الإنخفاض قد حدثت خلال الأسابيع الماضية بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة للمرة الثالثة.

قد جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم للشراء حوالي 1050 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع حوالي 1060 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 1200 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 1211 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم حوالي 900 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر البيع حوالي 908 جنيهًا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم حوالي 1094 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر البيع حوالي 1105 جنيهًا.

بلغ سعر جرام عيار 14 اليوم حوالي 690 جنيهًا للشراء، بينما سعر البيع حوالي 703 جنيهًا.

سجل سعر جرام عيار 12 اليوم حوالي 597 جنيهًا للشراء، بينما سعر البيع حوالي 602 جنيهًا مصريًا.

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم عند 8400 جنيهًا.

تتم إضافة قيمة المصنعية على كل جرام، كما أنها تختلف من محل لآخر ما بين حوالي 30 جنيهًا مصريًا وقد تصل في بعض المناطق داخل مصر إلى حوالي 150 جنيهًا مصريًا.