سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 عند نفس معدلاتها المنخفضةمصر اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.

✅ استقرار ملحوظ عند نفس معدلات الانخفاض السابقة، مع ثبات عالمي في سعر الأوقية.

🔹 سعر الذهب عالميًا

🪙 أوقية الذهب (عالميًا): 3383 دولارًا

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين والبنوك والمدارس

العيار السعر بالجنيه المصري 🔸 عيار 24 5337 جنيهًا 🔸 عيار 21 4670 جنيهًا 🔸 عيار 18 4002 جنيهًا 🟡 الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 37360 جنيهًا

🟨 أسعار سبائك الذهب اليوم

الوزن السعر بالجنيه المصري 1 جرام 5564 جنيهًا 2.5 جرام 13723 جنيهًا 5 جرام 27320 جنيهًا 10 جرام 54621 جنيهًا 31 جرام 169746 جنيهًا 50 جرام 273200 جنيهًا 100 جرام 546210 جنيهًا

🛠️ متوسط مصنعية ودمغة سبائك الذهب

وزن السبيكة المصنعية والدمغة (تقريبيًا) 1 جرام من 75 إلى 85 جنيهًا 2.5 جرام 66 جنيهًا 5 جرامات 60 جنيهًا 10 جرامات 60 جنيهًا 20 جرامًا 56 جنيهًا

📌 ملاحظات: