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سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم الجمعة 13 يونيو 2025

معتز خليل

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 عند نفس معدلاتها المنخفضةمصر اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.

استقرار ملحوظ عند نفس معدلات الانخفاض السابقة، مع ثبات عالمي في سعر الأوقية.

🔹 سعر الذهب عالميًا

  • 🪙 أوقية الذهب (عالميًا): 3383 دولارًا

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين والبنوك والمدارس

العيار السعر بالجنيه المصري
🔸 عيار 24 5337 جنيهًا
🔸 عيار 21 4670 جنيهًا
🔸 عيار 18 4002 جنيهًا
🟡 الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 37360 جنيهًا

🟨 أسعار سبائك الذهب اليوم

الوزن السعر بالجنيه المصري
1 جرام 5564 جنيهًا
2.5 جرام 13723 جنيهًا
5 جرام 27320 جنيهًا
10 جرام 54621 جنيهًا
31 جرام 169746 جنيهًا
50 جرام 273200 جنيهًا
100 جرام 546210 جنيهًا

🛠️ متوسط مصنعية ودمغة سبائك الذهب

وزن السبيكة المصنعية والدمغة (تقريبيًا)
1 جرام من 75 إلى 85 جنيهًا
2.5 جرام 66 جنيهًا
5 جرامات 60 جنيهًا
10 جرامات 60 جنيهًا
20 جرامًا 56 جنيهًا

📌 ملاحظات:

  • الأسعار المذكورة بدون المصنعية والدمغة.
  • تختلف المصنعية حسب المحل والمكان.
  • الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق.

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عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.

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