سعر الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم الجمعة 13 يونيو 2025
استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 عند نفس معدلاتها المنخفضةمصر اليوم الجمعة 13 يونيو 2025.
✅ استقرار ملحوظ عند نفس معدلات الانخفاض السابقة، مع ثبات عالمي في سعر الأوقية.
🔹 سعر الذهب عالميًا
- 🪙 أوقية الذهب (عالميًا): 3383 دولارًا
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين والبنوك والمدارس
|العيار
|السعر بالجنيه المصري
|🔸 عيار 24
|5337 جنيهًا
|🔸 عيار 21
|4670 جنيهًا
|🔸 عيار 18
|4002 جنيهًا
|🟡 الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21)
|37360 جنيهًا
🟨 أسعار سبائك الذهب اليوم
|الوزن
|السعر بالجنيه المصري
|1 جرام
|5564 جنيهًا
|2.5 جرام
|13723 جنيهًا
|5 جرام
|27320 جنيهًا
|10 جرام
|54621 جنيهًا
|31 جرام
|169746 جنيهًا
|50 جرام
|273200 جنيهًا
|100 جرام
|546210 جنيهًا
🛠️ متوسط مصنعية ودمغة سبائك الذهب
|وزن السبيكة
|المصنعية والدمغة (تقريبيًا)
|1 جرام
|من 75 إلى 85 جنيهًا
|2.5 جرام
|66 جنيهًا
|5 جرامات
|60 جنيهًا
|10 جرامات
|60 جنيهًا
|20 جرامًا
|56 جنيهًا
📌 ملاحظات:
- الأسعار المذكورة بدون المصنعية والدمغة.
- تختلف المصنعية حسب المحل والمكان.
- الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم حسب حركة السوق.