سعر الذهب اليوم عيار 18 مقارنة بيوم الخميس

لا شك أن ارتفاع سعر الدولار يؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة في سعر الذهب، وبسبب القفزة السريعة التي حدثت في سعر الذهب في يوم الخميس الموافق 27/10/2022 في سعر الدولار مقابل الجنيه، أراد الناس معرفة التغير الذي حدث في سعر الذهب، نظرا لمن يود الاحتفاظ بالذهب لحماية أمواله من التضخم أو مقبل على الزواج وبحاجة لشراء الذهب، لذلك نعرض لكم سعر الذهب اليوم عيار 18 وعيار 21 وعيار 24 وسعرهم يوم الخميس الماضي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 31/10/2022:

سعر الذهب اليوم عيار ١٨ = 1040 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 = 1215 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 24 = 1388 جنيه.

بينما سجل الجنية الذهب اليوم سعر 9720 جنيهات.

وبالرجوع ليوم الخميس الماضي الذي حدث به ارتفاع في سعر الدولار ما يقارب الأربعة جنيهات، ارتفع سعر الذهب وكان من الأسئلة التي شرع الناس في البحث عنها في محرك جوجل هي ” سعر الذهب اليوم عيار 18 “، وذلك نظرا لأن الذهب عيار 18 لديه فئة كبيرة من المستخدمين في السوق المصري، وكانوا يودون معرفة مدي تأثير زيادة سعر الدولار على الذهب وكم سيصبح سعر الذهب اليوم عيار 18، والأسعار يوم الخميس الماضي كانت كالآتي.

أسعار الذهب يوم الخميس 27/10/2022:

سعر الذهب عيار 18 = 975 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 = 1138 جنيه.

سعر الذهب عيار 24 = 1300 جنيه.

بينما سجل الجنية الذهب في هذا اليوم سعر 9120 جنيهات.