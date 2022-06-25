سعر الذهب اليوم السبت 25/6/2022 في مصر

قد حدث ارتفاع بسيط في أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات هذا الأسبوع بالأسواق المصرية، هذا بعد القرارات التي قد تمت خلال يوم الخميس من قبل البنك المركزي المصري حول التثبيت من قيم الفائدة كما هي وعدم حدوث أي تحريك فيها، حيث أنه مازال المعدن الأصفر هو الحديث الشاغل للجميع بشكل كبير في مصر، هذا نظرًا للتطورات التي تتعلق بالأحداث في العالم أجمع، وحول القيم التي تتعلق بالذهب اليوم سنقوم بالحديث خلال تلك المقالة بكل تفصيل.

ما هو سعر الذهب اليوم بالاسواق المصرية

حدثت بعض الارتفاعات البسيطة فيما يتعلق بأسعار الذهب اليوم في مستهل التعاملات الأسبوعية، وقد جاءت الأسعار للأصفر اليوم على هذا النحو:

بلغ السعر الذي يتعلق بعيار 21 من الذهب في مصر اليوم حوالي 1006.5 جنيه تقريبًا، وبالتالي فقد وصلت قيمة الجنيه الذهب والذي يبلغ وزنه حوالي 8 جرام من هذا العيار حوالي 8050 جنيه.

فيما ارتفع قيمة عيار 24 من الذهب ليصل اليوم إلى حوالي 1150 جنيه تقريبًا.

جاءت عيار 18 من المعدن النفيس في مصر اليوم حوالي 862 جنيه بأسواق الصاغة.

كما قد بلغ قيمة عيار 14 الجديد حوالي 671 جنيهًا.

يتم العمل على إضافة المصنعية لكل جرام من الذهب، ويختلف تلك القيمة من عيار لآخر، وكذلك من مشغولات لآخري.

قيم السبائك بالبلاد اليوم قد بلغ سعر السبيكة 10 جرام حوالي 1065 جنيه، بينما السبيكة التي يصل وزنها 20 جرام حوالي 20130 جنيه، فيما قد سجلت قيمة السبيكة ذات 5 جرام حوالي 5030 جنيه.

ما هو عيار 14 الجديد

قامت إدارة المشغولات الذهبية داخل مصر مؤخرًا بالعمل على طرح مشغولات جديدة من العيار 14 داخل الأسواق المصرية.

قد كان ذلك القرار من أجل الوقوف مع الشباب المقبلين على الزواج من جديد، والعمل على مساعدتهم في الحصول على ما يحتاجون من ذهب بأسعار مناسبة نوعًا ما، وذلك نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها العالم بشكل أجمع.

بهذا فنحن نكون قد تحدثنا عن سعر الذهب اليوم في مصر بكل تفصيل، وما هو العيار الجديد التي قد تم إطلاقه مؤخرًا في الأسواق المصرية وأسواق الصاغة وسبب صدوره.