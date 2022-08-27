سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27 أغسطس 2022 في مصر

هناك الكثير من رجال الأعمال وكذلك المستثمرين الذين يتابعون بطريقة مستمرة أسعار العملات داخل البلاد، ويعد سعر الدينار الكويتي محل إهتمام الكثيرين منهم، لهذا فإننا سنوضح لكم أسعار الدينار الكويتي بمختلف البنوك المصرية وجاء على هذا النحو:

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنك التجاري للبيع ما يقارب 62.42 جنيهًا، فيما قد سجل سعر الشراء للدينار حوالي 60.30 جنيهًا.

البنك المركزي المصري

شهد الدينار داخل البنك المركزي استقرار أسعار الصرف اليوم ليسجل 62.48 جنيهًا للبيع و 62.11 جنيهًا للشراء.

البنك الأهلي المصري

انخفضت قيمة شراء الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي لتسجل حوالي 59.99 جنيهًا، أما البيع فيبلغ حوالي 62.33 جنيهًا.

بنك الإسكندرية

سجل الشراء للدينار الكويتي داخل بنك الإسكندرية حوالي 58.42 جنيهًا، فيما كان البيع يقارب 62.36 جنيهًا.

بنك أبو ظبي الإسلامي

إن سعر الدينار الكويتي للشراء في بنك أبو ظبي هو حوالي 60.79 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع حوالي 62.36 جنيهًا.