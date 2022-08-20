سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

نرصد لكم في هذا المقال أسعار بيع وشراء الدينار الكويتي اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري، وقد استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال العطلة الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

البنك الأهلي المصري NBE

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 62.33 للبيع و59.99 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي إلى 62.51 للبيع و60.30 للشراء.

المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد إلى 62.94 للبيع و57.87 للشراء.

بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر إلى 62.42 للبيع و59.98 للشراء.

بنك EGBANK

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في إيجي بنك إلى 62.55 للبيع و59.36 للشراء.

بنك القاهرة

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 64.33 للبيع و58.90 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الإفريقي الدولي إلى 65.41 للبيع و59.47 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 62.49 للبيع و58.48 للشراء.

بنك HSBC

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك HSBC إلى 60.67 للبيع و60.35 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الأهلي إلى 62.49 للبيع و59.43 للشراء.