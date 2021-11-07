سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 8 نوفمبر 2021

بواسطة ali hosni

استقر سعر الدولار في البنوك المحلية المصرية كما هو عليه حيث كان سعر الشراء 15.78 جنيهاً بينما كان سعر البيع 15.74 جنيهاً في أخر تحديث له في البنوك المحلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 8 نوفمبر 2021 1 7/11/2021 - 10:56 م

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وكان سعر الدولار في البنك الأهلي المصري كما هو عليه حيث كان سعر الشراء 15.78 جنيهاً بينما كان سعر البيع 15.74 جنيهاً.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري حيث كان سعر الشراء 15.65 جنيهاً بينما كان سعر البيع 15.74 جنيهاً.

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 سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ظل سعر الدولار في بنك الإسكندرية كما هو عليه حيث كان سعر الشراء 15.71 جنيهاً بينما كان سعر البيع 15.72 جنيهاً.

سعر الدولار في بنك القاهرة

أرتفع سعر الدولار عند البيع والشراء في بنك القاهرة حيث كان سعر الدولار عند الشراء 15.69 جنيهاً بينما كان سعر البيع 15.73 جنيهاً.

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار عند الشراء في بنك مصر حيث كان سعر الشراء 15.68 جنيهاً بينما كان السعر عند البيع 15.72 جنيهاً.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib”

وارتفع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند الشراء حيث كان السعر عند الشراء 15.73 جنيهاً بينما كان السعر عند البيع  15.76 جنيهاً.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

وكان سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي مرتفع عند الشراء حيث كان سعر الشراء 15.74 جنيهاً بينما كان سعر البيع 15.75 جنيهاً.

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ali hosni

اهتم جداً برياضة كرة القدم وأُفضل الكتابه والقراءه فى وقت فراغى.


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