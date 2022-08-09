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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-8-2022

مريم الهنداوي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين الموافق 8-8-2022، في جميع البنوك في مصر، فسجل سعره في البنك الأهلي المصري حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، وسجل سعره في البنك التجاري الدولي حوالي  19.10جنيه للشراء، و 19.16جنيه للبيع، في حين سجل متوسط سعره في البنك المركزي المصري  19.0794جنيه للشراء، و 19.1583 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك في مصر

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 19.07 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع.

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وسجل سعره في البنك الأهلي المصري حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

وسجل سعره في بنك الإسكندرية حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib” حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

وسجل سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي حوالي 19.14 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

مريم الهنداوي

مرحبًا اسمي مريم محمود خريجة كلية التربية جامعة المنصورة، أحب الكتابة والتدوين.. كتبت لدى العديد من المواقع، ومنها موقع نجوم مصرية..


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