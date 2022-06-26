سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26/6/2022 داخل البنوك

إن الجميع يترقب العودة للبنوك للعمل من جديد بعد التثبيت الخاص بأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال المؤتمر الذي قد تم خلال يوم الخميس الماضي، لذا فإن التساؤلات كانت حول القيم التي سيظهر عليها الدولار عقب عودة البنوك إلى العمل مرة اخرى اليوم، وسنقوم بالتحدث إليكم حول سعر الدولار بالبنوك المصرية بالتفصيل خلال تلك المقالة، بالإضافة إلى القرار الذي قد صدر من قبل البنك المركزي.

ما هو سعر الدولار في البنوك المصرية

كان هناك بعض الارتفاعات الطفيفة للغاية فيما يتعلق بسعر الدولار للبيع بالبنوك اليوم الأحد، حيث قد جاءت الأسعار كالتالي:

بلغت قيمة الدولار داخل البنك المركزي للشراء حوالي 18 جنيهًا و 69 قرشًا، بينما قد كانت قيمة البيع حوالي 18 جنيهًا و 80 قرشًا.

بينما قد ظلت القيمة ثابتة داخل البنكي الأشهر وهما بنك مصر والبنك الأهلي عند 18.71 جنيه للشراء، 18.77 جنيه للبيع.

شهد السعر داخل بنك اسكندرية وكذلك بنك الإسكان والتعمير حوالي 18.79 جنيه للبيع، فيما قد كان الشراء حوالي 18.73 جنيه.

المصرف الإسلامي أبو ظبي فقد كان سعر الشراء للدولار حوالي 18.75، حيث قد ارتفع بشكل واضح، بينما كان سعر البيع حوالي 18.79 جنيه.

سجلت البنك المصري الخليجي وكذلك بنك الأهلي الكويتي قيمة 18.74 للشراء، بينما قد كانت قيمة البيع للدولار هي حوالي 18.79.

فيما يعد الأسعار الأفضل للشراء والبيع للدولار خلال اليوم الأحد كانت 18.75جنيه و 18.77 جنيه.

قرار البنك المركزي المصري الخميس

كان هناك اجتماع خاص بالبنك المركزي المصري الخميس 23 يونيو من عام 2022.

حيث انه قد تم صدور قرارات تتعلق بالتثبيت لأسعار الفوائد التي تتعلق بالبنوك وعدم حدوث أي تحريك في القيم المتعلقة بها.

هذا القرار كان سببًا في تواجد استقرار واضح يتعلق بأسعار الذهب وكذلك الدولار داخل البلاد خلال بداية التعاملات الأسبوعية داخل البنوك والأسواق المصرية.

بهذا فنحن نكون قد قمنا بالحديث في تلك المقالة عن سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية المختلفة ووجود بعض الاستقرار في أسعار صرف الدولار، علاوة على ذلك القرار الذي قد صدر من قبل البنك المركزي حول أسعار الفائدة بالبنوك المصرية.