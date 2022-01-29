سعر الدولار اليوم السبت 29 يناير 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي AL

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي 15.76 للبيع، و15.68 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 15.74 للبيع، و15.64 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار اليوم في بنك إتش إس بي سي 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك التجاري وفا بنك

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التجاري وفا بنك 15.73 للبيع، و15.63 للشراء.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.76 للبيع، و15.68 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 15.75 للبيع، و15.65 للشراء.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك المشرق

سجل سعر الدولار اليوم في بنك المشرق 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 15.75 للبيع، و15.64 للشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HD

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك عوده

سجل سعر الدولار اليوم في بنك عوده 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في EGBANK

سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 15.76 للبيع، و15.66 للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 16.17 للبيع، و16.07 للشراء.