سعر الدولار اليوم الخميس 11/8/2022 في مصر

يوجد استقرار في سعر الدولار اليوم الخميس داخل مصر وذلك بداخل أشهر البنوك وهي البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، لكن يوجد توقعات من الخبراء تشير إلى أن الدولار سوف يستمر في مسلسل تصاعدي وصولًا إلى 20 جنيهًا مصريًا وحول قيمة الدولار بالبنوك المختلفة سنتحدث فيما يلي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي للبيع حوالي 19.16 جنيهًا، أما قيمة الشراء فكانت 19.10 جنيهًا.

البنك المركزي

بلغ قيمة الدولار داخل البنك المركزي اليوم حوالي 19.17 جنيهًا للبيع، أما قيمة الشراء فكانت 19.09 جنيهًا.

بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم فى بنك مصر اليوم حوالي 19.1 جنيهًا للشراء، أما سعر البيع فكانت حوالي 19.16جنيهًا.

بنك CIB

بلغ سعر الدولار داخل بنك CIB اليوم حوالي 19.18 جنيهًا للبيع، أما قيمة الشراء فكانت حوالي 19.12 جنيهًا.

بنك EGBank

سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك EGBank حوالي 19.18 جنيهًا للبيع، أما قيمة الشراء فكانت حوالي 19.15 جنيهًا.

مصرف ابو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم للبيع داخل مصرف أبو ظبي حوالي 19.18 جنيهًا للبيع، أما الشراء فقد بلغ حوالي 19.15 جنيهًا.

بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك قناة السويس حوالي 19.08 جنيهًا للشراء، أما قيمة البيع فكانت حوالي 19.18 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي

ارتفع سعر الدولار داخل البنك الأهلي الكويتي ليسجل حوالي 19.18 جنيهًا للبيع، أما قيمة الشراء فكانت حوالي 19.15 جنيهًا.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية للبيع حوالي 19.18 جنيهًا، أما قيمة الشراء فكانت حوالي 19.12 جنيهًا.