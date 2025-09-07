سعر الدولار اليوم الأحد 7/9/2025 أمام الجنيه المصري

يتابع المواطنين والمقيمين داخل جمهورية مصر العربية أسعار الدولار بشكل مستمر نظرًا لما يحمله من أهمية كبيرة لحياة المواطنين وإستثماراتهم، حيث سجل سعر الدولار اليوم الأحد 7/9/2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنك المركزي المصري 48.52 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وجاء سعر الدولار اليوم، بالبنك الأهلى 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

ونرصد لكم عبر موقعكم موقع نجوم مصرية سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.53 جنيه للشراء.

48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.53 جنيه للشراء.

48.63 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.53 جنيه للشراء.

48.63 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “cib”

48.53 جنيه للشراء.

48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.53 جنيه للشراء.

48.63 جنيه للبيع.