سعر الحديد اليوم الأحد 24-7-2022 في مصر

لم يشهد سعر الحديد تغيرًا واضحًا هذا الأسبوع. فقد كان هناك ثباتًا عميقًا في سوق الحديد وبعض من مواد البناء الأخرى. وقد يرجع هذا إلى وجود كميات كبيرة منه الآن في السوق، مما حافظ على بقاء سعره متوقفا عند سعر الأسبوع الماضي، وربما لأسباب أخرى.

في هذا التقرير تقدم نجوم مصرية تفاصيل كاملة حول سعر الحديد اليوم الأحد 24 يوليو 2022، وبعض التفاصيل المهمة حول كيفية اختيار نوع الحديد المناسب للبناء، وأسعار كل نوع في السوق المصري اليوم.

سعر الحديد اليوم في السوق

يمكن أن تلاحظ هذه الأيام، هبوط واضح في الطلب على الحديد، مما تسبب في ثبات سعر الحديد في السوق.

كما يترقب تجار الحديد الفائدة من البنك الفدرالي أولًا بأول، كما أعلن البنك الفدرالي عن اجتماع له بشأن الفائدة يوم 26 من هذا الشهر.

تؤثر زيادة الفائدة بالسلب على أسعار الحديد، ويؤثر الفدرالي في أسعار مواد كثيرة أخرى، لذلك يترقب التجار تغير الفائدة أولا بأول.

وإليك سعر الحديد اليوم الأحد 24-7-2022:

نوع الحديد الكمية بالطن السعر بالجنيه المصري حديد عز 1 17,670 حديد المصريين 1 17,570 حديد السويس 1 17,570 حديد الجيوشي 1 17,300

هل سينخفض سعر الحديد؟

لقد انخفض سعر الحديد بالفعل منذ شهرين، وكان قد سجل 13,000 للطن، لكنه عاد وارتفع مع زيادة أسعار الفائدة وسعر الدولار، والآن من الصعب انخفاض سعر الحديد في مصر خاصة بعد اقتراب الدولار من سقف 19 جنيها في البنك المركزي، ولازلنا ننتظر اجتماع الفدرالي لنرى ما الذي سيطرأ على الحديد من تغيرات في أسعاره.

كيفية اختيار أفضل نوع جديد؟

يصعب على غير المتخصصين تحديد متانة الحديد وسماكته وقوته وصلاحيته، لذلك نوصيك باصطحاب البنّاء معك حتى يحدد لك نوع الحديد المناسب للبناء، كما يمكنك اختيار شركة ذات سمعة جيدة في السوق، هذا سيسهل عليك جدًا عملية شراء الحديد.

بهذا نكون قد عرضنا سعر الحديد اليوم الأحد في مصر، يمكنك مشاهدة أسعار مواد البناء الأخرى عبر موقعنا.