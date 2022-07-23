سعر الأسمنت اليوم الأحد 24-7-2022 في مصر

إليك سعر الأسمنت اليوم الأحد 24-7-2022 بأنواعه المختلفة مثل الأبيض والمخلوط المقاوم. ولقد لاحظنا انخفاض في سعر الأسمنت اليوم في جميع الشركات المصنعة في الأسواق المحلية في مصر.

سعر الأسمنت اليوم في السوق

يعد الأسمنت من أهم المواد الأساسية في البناء والخرسانة، كما أنه يدخل في عمليات أخرى. ويبحث أيضا الكثير على أسعار الأسمنت علم بأن نلاحظ تذبذب في الأسعار في الأيام الخيرة .

وهنا نحن نقوم بمتابعة الأسعار يوم بعد يوم من خلال الشركات المصنعة للأسمنت والبيع والتوزيع وبائعي التجزئة. وفي حالة تغير السعر نخبركم بالأسعار الجديدة.

سعر الأسمنت البورتلاندي العادي اليوم

نوع الأسمنت الكمية السعر أسمنت المسلح طن 1370 جنيه أسمنت الممتاز طن 1410 جنيه أسمنت الصعيد طن 750 جنيه أسمنت وادي النيل طن 1350 جنيه أسمنت النصر طن 1350 جنيه أسمنت المخصوص طن 1360 جنيه أسمنت العسكري طن 1275 جنيه أسمنت السويس طن 1420 جنيه أسمنت حلوان طن 1390 جنيه أسمنت بني سويف طن 1230 جنيه أسمنت السويدي طن 1400 جنيه أسمنت قنا طن 1330 جنيه أسمنت الإسكندرية طن 1405 جنيه أسمنت العامرية طن 1370 جنيه أسمنت البرج طن 1400 جنيه أسمنت تايتان طن 1330 جنيه

سجل أسمنت السويس أغلى سعر للأسمنت وهو 1420 جنيه للطن الواحد، وأرخص سعر للأسمنت هو من شركة أسمنت الصعيد، بسعر 750 جنيه للطن.

الأسمنت البورتلاندي هو مسحوق جاف لونه رمادي يتكون من (الحديد – الألومنيوم – الكالسيوم – سيليكات الكالسيوم – السيليكون).

وهو أسمنت عادى لأنه متعدد الاستخدامات ويستخدم في أعمال البناء العامة ويوجد منه ثلاث أنواع، وهم (أسمنت سريع التصلب، أسمنت منخفض الحرارة، أسمنت فقاعي).

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

النوع الكمية السعر أسمنت سيناء الأبيض طن 2500 جنيه أسمنت عادة الأبيض طن 2600 جنيه أسمنت الواحة الأبيض طن 2500 جنيه أسمنت رويال عادة الأبيض طن 2500 جنيه أسمنت سوبر رويال الأبيض طن 2500 جنيه

يتكون الأسمنت الأبيض من الحجر الجيري والرمل الأبيض الكوارتز والكاولين والصلصال الصيني، والجص. ويحتوي على قليل من أكسيد الحديد وأكسيد المنجنيز، وهو أكثر صلابة من البورتلاندي العادي. ويستخدم في ترميم الشقوق، وفي تزيين الجدران والأسقف وترميم الآثار ويدخل في تصنيع البلاط وفي الخرسانة البيضاء.

أسعار الإسمنت المخلوط

نوع الأسمنت الكمية سعر الأسمنت أسمنت الواحة المخلوط طن 1060 جنيه أسمنت العمران 888 طن 1990 جنيه

الإسمنت المخلوط يصنع عن طريق خلط الأسمنت بمواد أخرى، مثل الرماد المتطاير أو غبار السليكا أو خبث الفرن. مما يعطيه القدرة على إنتاج الخرسانة الأقل مسلمة. وهو أكثر متانة وأقل توليد للحرارة، ثم أنه يستخدم في التشطيب البناء وتصنيع البلاط.

سعر الأسمنت المقاوم

نوع الأسمنت الكمية سعر الأسمنت أسمنت قاهر البحار المقاوم طن 1365 جنيه أسمنت السويس سي ووتر المقاوم طن 1365 جنيه أسمنت السويدي المقاوم طن 1380 جنيه

يعتبر الأسمنت المقاوم أشهر أنواع الأسمنت الذي يستخدم في الخرسانة المسلحة لبناء منشآت كبيرة وخزانات المياه، وفي تصنيع الأنابيب والكباري، ويتميز بمحتواه المنخفض من ألومينيوم ثلاثي الكالسيوم ويوضع في مستودع بقاعدة خشبية لمنع وصول الرطوبة إليه. وسعر الأسمنت المقاوم هو متقارب من أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي.

نستعرض الآن بعض من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع سعر الأسمنت في الأسواق المحلية:

بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي.

العرض والطلب.

ارتفاع المواد اللازمة لتصنيع الأسمنت.

سعر الرمل اليوم

يباع الرمال أو الرمل في مصر بالمتر، حيث أن الرمل يتم استخدامه في البناء، ويتدخل في الخليط مع الأسمنت والزلط، ليتكون مادة البناء.

ويبلغ سعر 2 متر رمل نحو 190 جنيه مصري.

سعر مقطورة رمال تحتوي على 4 متر رمل 380 جنيه مصري.

مقطورة تحمل 10 متر رمل تكون بسعر 950 جنيه مصري.

مع العلم أن أسعار الرمال هذه هي تقريبية، لأن سعر الرمل يختلف من مكان لآخر، وذلك لأن يكون هناك سعر إضافي للمقطورة.

سعر الزلط اليوم

يباع الزلط بالمتر كما هو موجود في حالة بيع الرمال، حيث أن الزلط يكون من خليط البناء ويتدخل مع الأسمنت والرمال. وإليك سعر الزلط بأنواعه:

نوع الزلط الفئة أقل سعر أعلى سعر زلط فينو متر 185 200 جنيه زلط كبير متر 140 160 جنيه زلط مكعب – 150 جنيه الزلط نحو السن متر – 125 جنيه

من هنا نكون قد قدمنا لكم تقريرًا موافى حول أسعار الأسمنت والزلط والرمال في مصر. يمكنك معرفة باقي أسعار مواد البناء الأخرى عبر موقعنا.